Schneller zum Flughafen : Bau der Regionaltangente West beginnt dieses Jahr

Die Regionaltangente West soll einmal den Taunus und den Landkreis Offenbach besser mit dem Frankfurter Flughafen verbinden. In diesem Jahr soll der Bau der neuen Verbindung beginnen.

Schon jetzt viel genutzt: die Eisenbahnstrecke bei Neu-Isenburg. Über die neue Regionaltangente kann man künftig von dort in 13 Minuten zum Flughafen gelangen. Bild: Lucas Bäuml

Die Verwirklichung eines der ehrgeizigsten Verkehrsprojekte in der Region rückt näher. Unweit des Bahnhofs Frankfurt-Stadion soll noch in diesem Jahr mit dem Bau der Regionaltangente West begonnen werden, die dereinst vom Taunus im Norden über den Frankfurter Flughafen bis in den Landkreis Offenbach im Süden führen soll. Horst Amann, der Geschäftsführer der RTW-Planungsgesellschaft, hegt sogar die Hoffnung, dass der erste Spatenstich noch im ersten Quartal hinzubekommen sei. Es gebe lediglich noch zwei, drei offene Fragen der beteiligten Behörden, sagt er, dann sei mit dem Planfeststellungsbeschluss zu rechnen, der das Baurecht schaffe.

Manfred Köhler Ressortleiter der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

In sechs Jahren schon sollen Stadtbahnen von Bad Homburg über Oberursel, Eschborn und Frankfurt-Höchst zum Flughafen und von dort weiter nach Neu-Isenburg und Dreieich fahren. Die Züge, in technischer Hinsicht Zwitter zwischen Eisen- und Straßenbahn, werden für die Bewohner der angeschlossenen Orte die Reise zum Flughafen erheblich erleichtern. Für die nahezu 50 Kilometer lange Strecke werden jeweils etwa zur Hälfte vorhandene Eisenbahnstrecken genutzt und neue Schienen verlegt, zum Teil mitten im Straßenraum. Der Begriff der „Tangente“ stellt darauf ab, dass die neue Verbindung nicht auf den Frankfurter Hauptbahnhof zuführt wie die Vielzahl der S-Bahn-Linien, sondern die wichtigste Stadt der Region nur am Rande berührt, den Hauptbahnhof gleichsam im Westen weitläufig umfährt.

Beginn der Arbeiten an der Frankfurter Waldstation

Der Fokus der Planer richtet sich gegenwärtig auf den Teilabschnitt „Süd 1“ der Strecke, der 16 Kilometer lang ist und von Kelsterbach bis Dreieich reicht (siehe Karte). Er schließt sechs Haltepunkte ein. Die Stadtbahnen werden hier auf Eisenbahnstrecken fahren, die jedoch erweitert werden. So wird nördlich des Bahnhofs Neu-Isenburg westlich der vorhandenen Trasse ein zusätzliches Gleis verlegt, südlich dieser Station dann auf der östlichen Seite, weshalb in Höhe des Bahnhofs eine Unterführung entstehen wird, auf der die Züge von der einen zur anderen Seite wechseln. Die Verschwenkung ist notwendig, weil dort die kurze Strecke in den Stadtkern Neu-Isenburgs Richtung Osten abzweigt.

Beginnen sollen die Bauarbeiten jedoch nicht in Neu-Isenburg, sondern an dem Bahnhof nahe dem Frankfurter Waldstadion. Dort wird, ebenfalls als neue Überquerungsmöglichkeit, eine Bogenbrücke gebaut. Für dieses erste große Vorhaben im Zuge der Regionaltangente West hat Amann auch schon einen festen Termin im Kalender stehen: Am 23. August nächsten Jahres soll die bis dahin seitlich der Eisenbahnstrecke errichtete Brücke auf ihren endgültigen Platz geschoben werden. Dafür wird der dichte Zugverkehr unterbrochen – solche Eingriffe in den Fahrplan terminiert die Deutsche Bahn gerne langfristig.

Nicht überall sind die Vorarbeiten für die Regionaltangente West schon so weit gediehen wie zwischen Kelsterbach und Dreieich. Besonders anspruchsvoll ist der Abschnitt durch Frankfurt-Höchst. Trotzdem ist Amann optimistisch, dass 2028 die ersten Stadtbahnen auf der vollständigen Strecke verkehren. Sollte der Teil „Süd 1“ mehr als ein Jahr vor den anderen Abschnitten fertig sein, wäre auch ein Teilbetrieb nur dort möglich. Für einen kürzeren Zeitraum würde sich solch ein Provisorium nicht lohnen, wie der Geschäftsführer sagt.