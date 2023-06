Ein junger Mann bot in Südhessen Geldanlagen mit ungewöhnlich hohem Ertrag an. Anleger schöpften keinen Verdacht, weil sie von Kollegen Gutes gehört hatten.

Alles sollte schnell gehen. Der Mann, der eine lukrative Geldanlage anbot, hatte es eilig. Daran erinnert sich einer derjenigen, die dem Mann Geld anvertrauten. Die Anlage bestritt der Industriemechaniker zum Teil mit eigenem Geld, für den anderen Teil nahm er selbst einen Kredit bei einer Bank auf. Der Anbieter der Anlage habe den Kredit „klargemacht“. „Er hat mich unter Druck gesetzt, als das Geld da war, wollte er es sofort haben“, berichtet der Anleger am Dienstag als Zeuge im Gerichtssaal in Darmstadt. Schließlich flossen 100.000 Euro gegen das Versprechen, ein Jahr später 160.000 Euro zurückzuzahlen. Investiert werden sollte in „was mit Immobilien, genauer konnte er mir das nicht sagen“, so der Zeuge.

Dazu gibt der Anleger im Gerichtssaal Auskunft, weil sich die vermeintlich lukrative Anlage als Betrug nach der Masche eines Schneeballsystems herausgestellt hat, über den eine der Wirtschaftsstrafkammern des Landgerichts zu urteilen hat. Den Ermittlungen zufolge wurde das Geld der Anleger nie investiert. Es gab nicht einmal im Ansatz eine Anlagestrategie, wie es in der Anklage heißt. Statt dessen hat der Anbieter der Anlage das ihm anvertraute Geld dazu verwendet, eigene Schulden zu begleichen. Außerdem wurden aus dem Geld von neuen Opfern die Raten an jene gezahlt, die vorher angelegt hatten.

Dieses Schneeballsystem lief von 2018 bis 2020 und brach dann zusammen, weil dem Anbieter das Geld ausging, wie Staatsanwalt Tobias Stewen in seiner Anklage ausgeführt hatte. Nach seinen Worten beläuft sich der Schaden auf 4,7 Millionen Euro. Die Anleger nahmen demnach für ihre Einlage selbst Kredite auf, vermittelt vom Anbieter der Anlagen.

Angeklagt ist der Mann, der das Geld der Anleger erhalten hatte, der heute 36 Jahre alte Portugiese Emanuel L. An einem früheren Verhandlungstag hat er schon ein Geständnis abgelegt und zugeben, er habe „Leute angelogen“, um an ihr Geld zu kommen.

Warum die Geschädigten keinen Verdacht geschöpft haben

Bei der Befragung der Opfer will der Vorsitzende Richter Felix Diefenbacher am Dienstag immer wieder wissen, warum sie keinen Verdacht geschöpft haben. Alles habe zunächst einen guten Eindruck gemacht, sagt dazu der Industriemechaniker, und zwar deshalb, weil der Angeklagte damals in einem großen Büro eines bekannten Finanzvertriebs in Viernheim in Südhessen saß. Ähnlich beschreiben es andere Geschädigte.

Und noch aus einem zweiten Grund hatte der Zeuge zunächst keine Zweifel an der Seriosität, denn die Anlage war ihm von Kollegen empfohlen worden. Wäre es irgendein Angebot aus dem Internet gewesen, wäre er viel skeptischer gewesen, sagt der Zeuge. Im Nachhinein kann er es nur durch seine „eigene Blauäugigkeit“ erklären, dass er damals an etwas geglaubt habe, was sich als „großer Schwachsinn“ herausgestellt habe. Dass immer wieder neue Opfer durch Empfehlungen von Kollegen auf Emanuel L. kamen, zieht sich durch die Zeugenaussagen am Dienstag wie an einem früheren Verhandlungstag. Eine Gruppe von Zeugen kennt einander als Kollegen eines süddeutschen Autozulieferers, eine andere Gruppe von Geschädigten besteht aus Bundeswehrsoldaten, die von Kameraden von der Anlage hörten. Darin gleichen sich die Aussagen.

Anleger gaben mehr Geld, um aus der Sache herauszukommen

Unterschiede gab es dennoch. Mit etlichen Geschädigten schloss Emanuel L. einen Darlehensvertrag und trug auf einer Quittung den Betrag ein, der nach einem Jahr zurückgezahlt werden sollte, einschließlich des „Bonus“, also der ungewöhnlich hohen Zinsen. Ein Zeuge berichtet dagegen, dass es nur eine mündliche Vereinbarung gegeben habe. Ein schriftlicher Vertrag sei versprochen, dann aber nie vorlegt worden.

Noch etwas berichten die Zeugen am Dienstag – wie an dem früheren Verhandlungstag – übereinstimmend. Anfangs habe der Angeklagte regelmäßig die Raten gezahlt für die Kredite, welche die Anleger selbst aufgenommen hatten. Als die Zahlung der Raten ins Stocken kam, verlangte Emanuel L. von den Anlegern, neue, zusätzliche Kredite aufzunehmen und ihm dieses Geld auch noch zu geben, angeblich für eine Umschuldung. Wie die Anleger berichten, ließen sich darauf ein – nur um irgendwie aus der Sache herauszukommen.