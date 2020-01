Schlosshotel Kronberg : Logieren im englischen Schloss

Morgens um zehn in Deutschland, und es knackt. Es ist einer der Tage um den Jahreswechsel und draußen ausnahmsweise einmal frostig. Um diese Uhrzeit wird keine große Gesellschaft erwartet, es herrscht Alltagsgeschäft an einem Werktag. Das Geräusch kommt vom offenen Kamin her, wo gelegentlich ein Funke von einem Holzscheit aufstiebt. Heimelige Atmosphäre ließe sich vermutlich auch mit einem Gasfeuer erzeugen, das auf Knopfdruck anspringt und so tut, als ob. Aber das würde für Andreas Wieckenberg nicht zu dem passen, was nach seinen Worten den Charakter des Schlosshotels Kronberg ausmacht: „Authentizität“.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Seit einem Jahr ist Wieckenberg Direktor des Hotels, das schon durch seine Geschichte als Witwensitz von Victoria Kaiserin Friedrich heraussticht. Der 41 Jahre alte Manager, der aus Lahr im Schwarzwald stammt, war zuletzt für das renovierte Raffles-Hotel in Singapur zuständig gewesen. „Das stammt immerhin von 1889“, sagt Wieckenberg. Im selben Jahr ließ die Mutter des letzten deutschen Kaisers, eine Tochter von Queen Victoria, die Arbeiten in Kronberg beginnen.