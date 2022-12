Schießerei in Frankfurt : Ermittler gehen Hinweisen über Opfer nach

Bis in die Nacht suchten Beamte der Spurensicherung den Tatort in Rödelheim ab. Bild: Lucas Bäuml

Nach den tödlichen Schüssen in Frankfurt-Rödelheim am Montagabend gehen die Ermittler weiterhin mehreren Spuren nach. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen nun übernommen, teilte die Behörde am Dienstag mit. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, es gebe derzeit noch keine neuen Erkenntnisse. Der Täter sei nach wie vor auf der Flucht. Noch am Montagabend hatte die Polizei damit begonnen, erste Zeugen zu befragen, die sich in Tatortnähe aufgehalten haben. Zudem werden die am Tatort gefundenen Spuren weiter ausgewertet.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Bei der Aufklärung der Hintergründe der Tat konzentrieren sich die Ermittler dem Vernehmen nach vor allem auf das Opfer, einen 56 Jahre alten Mann. In diesem Zusammenhang werden sowohl mögliche private Streitigkeiten, als auch geschäftliche Beziehungen beleuchtet. Bisher ist nicht bekannt, warum er sich am Tatort aufgehalten hatte. Ebenso ist unklar, ob es sich um ein gezieltes Treffen mit dem späteren Täter gehandelt hat, das dann im Streit eskalierte, oder ob es sich um eine heimtückische Tat handele.

Mehr zum Thema 1/

Zu den Gerüchten, es könne sich um eine Tat mit Clan-Hintergrund handeln, konnte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag noch keine Aussage treffen. „Es wird momentan allen Hinweisen nachgegangen.“ Die Gerüchte waren aufgekommen, da in Rödelheim eine türkische Großfamilie ansässig ist und seit einiger Zeit schon durch andere Gewalttaten in den Blickpunkt der Polizei geraten ist. Unter anderem durch die Schießerei im Allerheiligenviertel. Ob aber auch diese Tat mit möglichen Geschäften der Mitglieder zu tun hat, konnte die Polizei bisher nicht bestätigen.

In Frankfurt ist es die zweite Schießerei mit einem Toten innerhalb einer Woche. Erst am vorangegangenen Montag war im Stadtteil Praunheim ein 38 Jahre alter Mann auf offener Straße erschossen worden. Wie sich kurz darauf herausstellte, hatte der Russe Streit mit einem Mann aus Aserbaidschan. Auslöser war nach derzeitigen Erkenntnissen Streit um Geld, das aus gemeinsamen geschäftlichen Beziehungen stammte.