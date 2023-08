Acht Jahre später ist der Rhein kein Hindernis mehr: Wenn am Montag auf der Schiersteiner Brücke nun erstmals alle sechs Spuren für den Verkehr zur Verfügung stehen, fließt der Verkehr genauso ungehindert wie unter dem Bauwerk der größte Fluss Deutschlands. Im Frühjahr 2015 war das alles anders: Über Nacht musste die Brücke am 10. Februar für den Verkehr gesperrt werden. Zwei Monate lang durfte kein Fahrzeug von Wiesbaden nach Mainz oder von Mainz nach Wiesbaden. Wir haben damals Pendler, Unternehmer und Fährbetreiber mit der Kamera begleitet und die fast surreale Situation zum Zeitpunkt des Endes der Vollsperrung dokumentiert. Zur Wiedereröffnung holen wir das Stück aus den Tiefen des Archivs noch einmal ans Tageslicht.

Es wird spaßig weitergehen auf der Schiersteiner Brücke: Seit Sonntagabend ist das wohl wichtigste Nadelöhr im hoch belasteten Verkehrssystem des Ballungsraums Rhein-Main-Gebiet zwar wieder befahrbar. Aber die kuriose Verkehrsführung mit allerlei Hindernissen für nicht zugelassene Fahrzeuge jenseits der 3,5-Tonnen-Gewichtsgrenze dürfte manch schönen Stau bescheren.

Doch alles dürfte besser sein als das, was Zehntausende Pendler in den vergangenen Wochen mitgemacht haben im Zusammenleben mit dem Brückenelend. Christoph Kemmann hat dabei noch das Beste daraus gemacht. Er stand in den vergangenen zwei Monaten fast täglich um kurz nach acht Uhr mit seinem Auto auf der Fähre und hatte ein paar Minuten Zeit, seinen Sohn Luis zu bespaßen. Die Möglichkeit zum morgendlichen Schabernack hatte Kemmann seit dem 10. Februar, weil der selbständige Unternehmer an drei Vormittagen in der Woche deutlich mehr Zeit mit dem anderthalb Jahre alten Jungen verbrachte als sonst. Luis musste in seine Kindertagesstätte in Eltville, weil die Kemmanns linksrheinisch keinen Platz für ihren Sohn gefunden haben. Das wäre eigentlich ganz praktisch, da Kemmanns Frau ihn auf dem Weg vom Wohnort im rheinland-pfälzischen Mainz zur Arbeit auf der anderen, hessischen Rheinseite vorbeibringen und wieder abholen kann.

Video starten Schiersteiner Brücke : Zu Besuch beim schiefen Pfeiler von Mainz

Seit dem 10. Februar war aber plötzlich alles anders. Die Schiersteiner Brücke, die 1962 fertiggestellte wichtigste Verbindung zwischen den Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden, war über Nacht voll gesperrt, nachdem sich ein Pfeiler der Vorlandbrücke auf rheinland-pfälzischer Seite geneigt hatte und in der Folge die Fahrbahn auf der A 643 an einer Stelle um 30 Zentimeter abgesackt war. Der so ausgelöste Verkehrsinfarkt war eine der größten Blamagen für die deutsche Verkehrspolitik der vergangenen Jahre, der weitere Desaster angesichts maroder Brücken folgen könnten. Zwei Monate brauchte der zuständige Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz trotz intensivster Bauarbeiten rund um die Uhr, um die Fahrbahn wieder anzuheben und die Konstruktion mit einem Dutzend neuer Pfeiler wieder tragfähig zu machen. Zwischendurch bezeichnete Bernhard Knoop, Leiter des Landesbetriebs, den Ausgang des Brückenabenteuers einmal durchaus als offen. Damals avisierte er, dass man „wohl abreißen und neu aufbauen muss“, sollte die Reparatur nicht gelingen.