Schafe hüten in Offenbach : Aus Liebe zu den Kangals

Melanie Brost ist von Beginn an klar gewesen, dass sie ihrer Hündin Azra eine adäquate Aufgabe verschaffen muss, um sie artgerecht zu halten. Und das ist bei einer Kangal-Hündin nicht leicht. Denn aus kleinen flauschigen Welpen, die gut einen Knopf der Firma Steiff im Ohr tragen könnten, werden stattliche Hütehunde mit bis zu 60 Kilogramm Körpergewicht, die ihre ursprüngliche Aufgabe sehr konsequent wahrnehmen. Die aus der Türkei stammende Rasse ist so robust, wehrhaft und unerschrocken, dass sie auch als sicherer Schutz vor Wölfen für Schaf- und andere Viehherden gilt.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. F.A.Z.

Und so machte sich Brost, im Hauptberuf Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt Personalwirtschaft bei der Stadtwerke Unternehmensgruppe Offenbach, vor vier Jahren auf den Weg zu einer Schäferei, um sich zu erkundigen, wie das Halten von Schafen so funktioniert. Dort angekommen ging allerdings alles viel schneller als geplant: Melanie Brost traf auf das Jungschaf Elsa, das sich auf der Flucht vor einem Hund einen Lauf gebrochen hatte und nun als Hundefutter enden sollte. „Das ging gar nicht. Und so fing mit Elsa alles an. Sie ist auch heute noch in der Herde“, berichtet Brost mit einem strahlenden Lächeln. Keine Frage, die Tiere sind wirklich ihre große Leidenschaft.