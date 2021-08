Satiriker Hans-Joachim Heist : Der Wutmensch Gernot Hassknecht privat

Als Wutmensch Gernot Hassknecht in der „heute-show“ ist der Satiriker Hans-Joachim Heist bekannt geworden. In seinem Wohnort Pfungstadt engagiert er sich als Stadtrat.

Als Kunstfigur schnell in Rage, sonst sehr umgänglich: Heist in seinem Heimatort Bild: Marcus Kaufhold

Es gibt nur wenige, die im Zen­trum von Pfungstadt grußlos an Hans-Joachim Heist vorbeigehen. Nicht selten wird er direkt angesprochen. „Mich kennt hier wirklich jeder“, sagt der Zweiundsiebzigjährige, ohne jede Spur von Eitelkeit. Heists Ge­sicht ist den Leuten vertraut, er ist Stadtrat in der südhessischen Kommune mit ihren 20.000 Einwohnern. Doch wie überall ken­nen viele in der Kleinstadt Heist vor allem aus dem Fernsehen, von seinen Auftritten als „Wutbürger“ Gernot Hassknecht in der „heute-show“ des ZDF.

In seinem Heimatort, wo er mit seiner Familie seit 36 Jahren lebt, begegnet Heist seinen Mitbürgern stets sehr freundlich und mit größter Höflichkeit ­ – Eigenschaften, die man von seinem Alter Ego weniger kennt. Hassknecht ist in der TV-Satire­sendung für seine cholerischen Ausbrüche und wüsten Beschimpfungen berüchtigt.