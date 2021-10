Verkehrsinfarkt in Wiesbaden : Sprengung der Salzbachtalbrücke wird live übertragen

Drohnen der Autobahn GmbH filmen die Sprengung der Salzbachtalbrücke. In einem Radius von 250 Metern dürfen sich keine Neugierigen aufhalten, wenn es am 6. November so weit ist.

Am 6. November um 12 Uhr, ist es soweit: Dann wird die Salzbachtalbrücke in Wiesbaden gesprengt, deren Havarie einen regelrechten Verkehrsinfarkt in der Landeshauptstadt verursacht hat. Aus Sicherheitsgründen wird es keine Möglichkeit für Interessierte geben, sich das Spektakel an jenem Samstag Ort und Stelle anzusehen. „Bleiben Sie Zuhause“, lautet der gemeinsame Appell von Stadt, Polizei und Autobahn GmbH, denn aufgrund der weiträumigen Absperrung sei es nicht möglich, die Sprengung zu sehen. Es werde ein Sicherheitsabstand von 250 Metern rund um die Brücke eingerichtet, hieß es am Freitag. Damit die Menschen die spektakuläre Aktion trotzdem sehen können, bietet die Autobahn GmbH eine Live-Übertragung an.

Von 11 Uhr an können Interessierte auf dem YouTube-Kanal „Die Autobahn“, aber auch bei FAZ.NET die Sprengung verfolgen. Dazu fliegen mehrere Kamera-Drohnen über der Brücke und filmen die Explosion. „Es gibt keine Aussichtpunkte und es ist untersagt, sich der Brücke am Sprengtag zu näheren“, warnt die Polizei, die mit Wärmebildkameras kontrollieren wird, ob sich alle an die Regeln halten. Schaulustige, die die Arbeiten stören, müssen mit Konsequenzen rechnen, kündigte die Polizei an. Am 6. und 7. November gilt zudem von 7 bis 18 Uhr ein Flugverbot für private Drohnen im Umkreis von 250 Metern rund um die Brücke.

Weiträumige Absperrungen

Von Freitag bis Sonntag rund um den Sprengungstag werden zahlreiche Straßen und Wohngebiete in der Umgebung abgesperrt. Die Bundesstraße 263 wird inklusive des „Bypass“ zwischen Mainzer Straße Höhe Spelzmühlweg und Amöneburger Kreisel gesperrt. Der Verkehr auf der A66 in Richtung Rüdesheim wird an der Ausfahrt Erbenheim auf die B455 umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Autofahrer sollten Mainzer Straße, Amöneburger Kreisel und B263 meiden und weiträumig umfahren. Für Rückfragen schaltet die Stadt von Donnerstag, 4. November, bis Samstag, 6. November, ein Bürgertelefon, das unter der Nummer 0611/316041 erreichbar ist. Das Telefon ist am Donnerstag von 7.45 Uhr bis 16 Uhr, am Freitag bis 18 Uhr und am Samstag von 6.45 Uhr an bis zum Ende der Aktion besetzt. Weitere Infos gibt es unter www.wiesbaden.de/salzbachtalbruecke.

Die Menschen, die nahe der Brücke wohnen, werden während der Sprengung in Sicherheit gebracht. Nach Auskunft von Hans-Peter Erkel, Leiter der Stadtpolizei, müssen 140 Menschen ihre Häuser verlassen, die in einem Radius von 250 Metern rund um die Brücke liegen. Dazu gehören Gebäude an der Hüglerstraße im Stadtteil Biebrich, das Gebäude der Hammermühle, das Wiesbadener Tierheim, ein Haus an der Straße Im Mühltal, die Autowerkstätten an der Mainzer Straße und weitere Gewerbebetriebe. Schwierigkeiten mit der Evakuierung, die Samstagmorgen um 9 Uhr beginnen soll, erwartet Erkel nach eigener Aussage nicht, weil die meisten Bewohner bei Freunden und Verwandten unterkommen würden. Zudem sei die Zahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen müssten, überschaubar.

Warnungen vor Feinstaubbelastung für Anwohner

Um 8 Uhr beginnen Stadt- und Landespolizei mit Lautsprecherdurchsagen, um die Menschen zu informieren. Bei früheren Evakuierungen, etwa zur Entschärfung von Weltkriegsbomben, hätten erheblich mehr Wiesbadener in Sicherheit gebracht werden müssen, sagte Erkel. Um 11 Uhr soll die Evakuierung abgeschlossen sein. Wenn es den Sprengtechnikern gelingt, den Zeitplan einzuhalten, dürfen die Bürger gegen 14.30 Uhr in ihre Wohnungen und Betriebe zurück.

Das sieht Uli Brandner, Eigentümer der Hammermühle, anders. „Es wird zu einer erheblichen Feinstaubbelastung kommen, die auf den Dächern und den Gärten niedergeht“, prognostiziert er und warnt vor Gesundheitsgefahren für die Anwohner. Laut Brandner bestehe die Gefahr, dass Zementquarzit und auch Asbest in dem Staub enthalten sein könnten. Bis 2005 sei Asbest noch in tieferen Schichten beim Straßenbau verwendet worden, sagte er am Freitag auf Nachfrage. Die Salzbachtalbrücke wurde 1963 gebaut. Es gebe zwar ein Gutachten der Autobahn GmbH dazu, dieses dürfe er trotz mehrfacher Nachfrage nicht einsehen. Brandner hegt die Befürchtung, dass dieses Gutachten nur den oberflächlichen Belag der Brücke untersucht habe und deswegen zu der Aussage komme, dass kein Asbest enthalten sei.

Die 1690 errichtete Hammermühle liegt lediglich 88 Meter von der Brücke entfernt. In 20 Wohnungen leben zahlreiche Familien mit 17 Kindern. „Nach der Explosion kommt die Fahrbahndecke der Nordbrücke bis zu 60 Meter an meine Außenmauer heran“, sagte Brandner, dem das Sprengkonzept nach eigener Aussage vorliegt. Alleine deshalb müsse mit einer massiven Feinstaubentwicklung rund um sein Gebäude aber auch im anliegenden Wohngebiet der Hüglerstraße gerechnet werden. Brandner fordert, gründliche Messungen der Luftbelastung vor und nach der Sprengung.