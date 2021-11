Gesprengte Salzbachtalbrücke : „Einige heftige Tage“ und Hoffnung für Bahnfahrer

Die Aufräumarbeiten an der gesprengten Salzbachtalbrücke in Wiesbaden kommen gut voran. Bald sollen auch erste Bauarbeiten beginnen. Vor allem die Bahnfahrer soll sich die Lage bald bessern.

Die Bagger sind im geschäftigen Dauereinsatz, und noch ist der Lastwagenverkehr von und zu den Trümmern der gesprengten Salzbachtalbrücke immens. Doch das Ende der Aufräumarbeiten nach dem großen Knall ist absehbar. Nur auf der Westseite der Großbaustelle liegen noch einige Trümmerreste der einst 310 Meter langen Brücke. Aber auch die werden bis zum Ende der Woche transportfähig zerkleinert und weggefahren sein.

Spätestens am 4. Dezember will die Autobahn GmbH die Eisenbahntrasse soweit freigelegt haben, dass sie der Bahn für den Neubau der Schienen und der Oberleitungen übergeben werden kann. Dann liegt es an der Bahn, wann die ersten Züge wieder fahren können und der Hauptbahnhof aus seiner weitgehenden Isolation wieder befreit ist. Die Bahnpendler hoffen sehnlichst, dass es keine weiteren Verzögerungen gibt. Aber die sind nicht in Sicht.

Matthias Achauer, Abteilungsleiter Brückenbau der Autobahn GmbH, rechnet damit, dass die Bahn mit der Wiederherstellung der Gleise maximal zwei Wochen beschäftigt sein wird. Womöglich müsse der Bahndamm etwas nachverdichtet werden, aber das sei ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen. Damit sei sichergestellt, dass die Bahn vor Weihnachten wieder ungehindert ihre Züge fahren lassen kann.

Die Brücke ist „sehr gut gefallen“

Zuvor muss noch die provisorische Baustraße über den Gleisen entfernt werden, über die derzeit die Trümmer weggefahren werden. Die parallel zu den vier Gleissträngen verlaufende Bundesstraße 263 soll ebenfalls noch vor Weihnachten wieder für den Autoverkehr freigegeben sein. Auf einer Länge von fast 100 Meter muss sie aber neu asphaltiert werden, weil die Fahrbahn nach der Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg laut Achauer einem Schweizer Käse ähnelt. Daher muss die Asphaltdecke abgefräst werden. Bis Mitte Dezember soll das erledigt sein. Dass alles so zügig verläuft, sei vor allem der Tatsache zu verdanken, dass die Brücke „sehr gut gefallen“ sei und ohne die befürchteten aufwendigen Sicherungen mit den Aufräumarbeiten habe begonnen werden können.

Insgesamt müssen 15.000 Kubikmeter Brückentrümmer und 50.000 Kubikmeter Sand, Steine und Erde abgefahren werden. Dazu sind mehr als 5000 Lastwagenfahrten notwendig. Der Weg für die Brückentrümmer führt von der Baustelle über die östliche Zufahrt auf die Wiesbadener Deponie, wo die größeren Teile zerkleinert und aufbereitet werden. Vor dem damit verbundenen brachialen Lärm wollte die Autobahngesellschaft die Anwohner bewahren, die ohnehin unter den Arbeiten zu leiden haben. Achauer berichtet von zahlreichen Beschwerden und gibt zu, dass hinter den Nachbarn „einige heftige Tage“ liegen, weil sich Meißel und Betonzangen nun einmal nicht geräuschlos betätigen lassen.

Recyclingmaterial für den Straßenbau

Auch deshalb wird auf einen Zweischicht-Betrieb bis spät in die Nacht verzichtet. Gearbeitet wird von 7 bis 20 Uhr, doch die besonders lauten Arbeiten sollen bis 18 Uhr beendet sein. Rund 30 Mitarbeiter sind mit 15 Baggern und drei Radladern dabei, das Baufeld für die neuen Brücken freizumachen. Das zerkleinerte Material der gesprengten Brückenbauwerke kann als Recyclingbaustoff für den Straßenbau wiederverwendet werden. Sand, Steine und Erde werde erst gar nicht zur Deponie gefahren, sondern gleich zu anderen Autobahnbaustellen.

Weithin sichtbar ist ein großes gelbes Bohrgerät, das von den parallelen Arbeiten zum schnellen Neubau der Südbrücke zeugt. Derzeit werden sogenannte Großbohrpfähle für das neue westliche Widerlager der neue Südbrücke hergestellt. Danach muss dann der dritte Pfeiler der neuen Brücke vorbereitet werden.

Das Klärwerk mit seinen sechs Nachklärbecken hat den großen Knall laut Achauer weitgehend ohne Schaden überstanden. Es seien durch die Detonation lediglich einige Scheiben zu Bruch gegangen. An der Hammermühle wird Ende des Monats untersucht, ob gemeldete Risse am Gebäude auf die Sprengung zurückzuführen sind und Schadenersatz oder Sanierung fällig werden.