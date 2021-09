700.000 Euro teures Fahrzeug : Kran soll Lastwagen von Salzbachtalbrücke heben

Aktualisiert am

Lange Zeit hat es so ausgesehen, als müsste der auf der maroden Salzbachtalbrücke abgestellte Lastwagen mit dem Bauwerk gesprengt werden. Nun gibt es aber eine bessere Lösung.

Seit Wochen bewegt ein Lastwagen auf der maroden Salzbachtalbrücke die Gemüter. Das sogenannte Brückenuntersichtgerät steht auf dem gesperrten Bauwerk und durfte aufgrund der Einsturzgefahr nicht weggefahren werden. Es sah lange so aus, als werde der Lastwagen zusammen mit der Brücke gesprengt. Am Freitagabend hat ein Sprecher der Autobahn GmbH dann aber auf Nachfrage mitgeteilt, dass das rund 700.000 Euro teure Spezialfahrzeug in der nächsten Woche geborgen werden soll.

Dazu wird ein spezieller Kran eingesetzt, der den Lastwagen von der Brücke heben soll. An der Salzbachtalbrücke, so der Sprecher weiter, sei die Notstabilisierung mittlerweile abgeschlossen.

Nun werden die Bahnstrecken und Oberleitungen unter der Brücke gesichert, ebenso wie umliegende Gebäude und das Klärwerk. An den Gleisen wird außerdem nach Blindgängern gesucht. Ein Termin für die Brückensprengung steht noch nicht abschließend fest: Es wird wohl Anfang November.