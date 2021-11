Salzbachtalbrücke : Der Tag der Sprengung

Aktualisiert am

Wenn am Samstag die Salzbachtalbrücke gesprengt wird, sind die Wiesbadener Verkehrsprobleme noch lange nicht gelöst. Christian Gastl, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK), sagte am Freitag, eine der Lehren aus der Havarie müsse lauten: „Schluss mit dem Sanierungsstau“. Unter der Überschrift „Die Brücke geht – das Chaos bleibt“ äußerte Gastl, dass es nicht sein könne, dass die Unternehmen in Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis für die Versäumnisse der Politik die Zeche zahlten. „Für die Region ist die Brückensperrung praktisch ein Stich ins Herz“, sagte Gastl.

Kritik kam auch vom hessischen Journalistenverband: Der Vorsitzende Knud Zilian warf der Autobahn GmbH des Bundes vor, dass sie mit der angekündigten eigenen Live-Berichterstattung, die auch Hintergründe und Interviews umfassen soll, „offenbar nur von eigenen Versäumnissen ablenken“ wolle.

Nach bisheriger Planung sollten Journalisten nur aus „der zweiten Reihe“ über die Sprengung berichten dürfen. „Die Behörde behält sich den Erstzugriff auf Kamerapositionen, Interviewpartner und Drohnenflüge vor“, monierte Zilian. „Dadurch tritt die Behörde unmittelbar in Konkurrenz zu den in der Demokratie dafür vorgesehenen Medien.“ Er forderte den Bundesverkehrsminister auf, keine Steuergelder dafür auszugeben, um die Arbeit von Journalisten zu behindern. Zilian sprach schließlich von „Behördenpropaganda“ und erinnerte daran, dass die Autobahn GmbH ein Gutachten über die Ursachen der Brückenhavarie zurückhalte.

Von 11 Uhr an sind auch bei der F.A.Z. Livebilder zu sehen.