Das Ende der Salzbachtalbrücke : Der große Knall steht kurz bevor

Die Südbrücke fällt zwei Sekunden früher als die Nordbrücke. So sieht es das Konzept von Eduard Reisch vor, dessen im oberbayerischen Apfeldorf beheimatetes Unternehmen den Auftrag zur Sprengung der Salzbachtalbrücke erhalten hat. Entweder vom Dach des Henkell-Gebäudes oder von einer Halle des Wiesbadener Hauptklärwerks aus werden die elektrischen Zünder ausgelöst. Rund 200 Kilogramm Sprengstoff genügen laut Reisch, um die insgesamt acht Pfeiler und damit beide Brückenbauwerke zum Einsturz zu bringen. Zuerst wird die Südbrücke in sich zusammenfallen, wenn die Pfeiler so geschickt gesprengt werden, dass sie sich gewissermaßen zusammenfalten. Nur zwei Sekunden später ist die Nordbrücke an der Reihe, die ein paar Meter vom unmittelbar benachbarten Hauptklärwerk weg in Richtung Süden fallen soll, damit sich ihre Trümmer über die schon am Boden liegenden Reste der Südbrücke legen. Der Lärm der Bohrgeräte, mit denen insgesamt 1.200 Löcher in die Pfeiler gebohrt werden, übertönt auf der Großbaustelle fast das Getöse der Bagger und der Lastwagen, die scheinbar unablässig Sand und Erde auf das Gelände unter und neben der Salzbachtalbrücke bringen.

Matthias Achauer von der Autobahn GmbH hofft, dass in der nächsten Woche der Sprengtermin offiziell bekanntgegeben werden kann. Dann können sich rund 140 Bewohner, die in einem Radius von 250 Metern leben, auf die Evakuierung ihrer Häuser vorbereiten. Ein Samstagnachmittag spätestens Anfang November gilt als Vorzugstermin. Dieser Termin wird aber bis zuletzt unter Vorbehalt stehen, denn „das Klärwerk bereitet uns Kopfschmerzen“, sagt Achauer. Allerdings weniger wegen der Sorge, die Sprengung werde Schäden anrichten. Vielmehr könnte Starkregen in den Tagen davor dazu führen, dass das Klärwerk unter maximaler Last arbeiten muss, und dann wäre die Sprengung so nicht möglich. Das gilt auch für dichten Nebel am Tag des großen Knalls.

Eine kurzfristige Verschiebung des Sprengtermins bleibt möglich. Jedes Becken des Klärwerks wird derzeit einmal geleert und auf seinen Zustand untersucht, um hinterher mögliche Schäden belegen und dokumentieren zu können. Für den Tag der Sprengung soll zudem ein 100 Meter langes und zehn Meter hohes Schutzgerüst aufgestellt werden, damit möglichst keine Brocken in die Klärbecken geschleudert werden. Das soll auch mit Kameras überwacht werden. „Wir müssen ausschließen, dass dem Klärwerk etwa passiert“, sagt Achauer.