Schwierigkeiten russischer Angeklagter bei der Einreise nach Deutschland sind kein Grund für die Einstellung eines Gerichtsverfahrens. Den Beschluss hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Montag veröffentlicht. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar.

Das Landgericht Darmstadt hatte das Verfahren gegen zwei russische Staatsbürger im Frühjahr eingestellt, weil in den Augen des Gerichts ein „andauerndes Verfahrenshindernis“ vorlag. Die bei­den Männer mussten sich in einem Revisionsverfahren wegen Beihilfe zur Untreue und Steuerhinterziehung verantworten. Sie halten sich in Russland auf. Die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von der EU verhängten Reisebeschränkungen und mögliche Repressionen bei der Rückkehr in ihr Heimatland würden die Angeklagten unverhältnismäßig belasten, lautete die Begründung.

Das Oberlandesgericht hob den Beschluss auf: Die Umstände würden kein andauerndes Verfahrenshindernis begründen. Das Erscheinen der Angeklagten vor Gericht sei „derzeit weder objektiv ausgeschlossen noch unzumutbar“. Eine Einreise sei auch auf dem Landweg möglich. Dass dies umständlich sei, sei kein Hinderungsgrund nach der Strafprozessordnung. Auch gebe es keine konkreten Anhaltspunkte für mögliche Repressionen im Heimatland, da die Angeklagten Russland für den Prozess nur vorüber­gehend verlassen würden und mit ihrer Rückkehr belegen könnten, nicht dauerhaft ausreisewillig zu sein.