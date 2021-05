Nach VGH-Urteil : Rund 2500 Teilnehmer bei Anti-Israel-Demo in Frankfurt

Tausende Menschen sind anlässlich des sogenannten Nakba-Tages zu einer Anti-Israel-Demonstration an die Hauptwache in Frankfurt gekommen. Die Stadt hatte die Kundgebung verbieten lassen wollen und war bis vor den VGH gezogen.

Eine aufgeheizte, aggressive Stimmung, aber keine Gewaltausbrüche: So hat am Samstag eine Kundgebung von pro-palästinensischen Gruppen an der Frankfurter Hauptwache begonnen. Rund 2500 Demonstranten sind in die Innenstadt gekommen, immer wieder muss die Polizei auf Einhaltung der Mindestabstände dringen. „Freiheit für Palästina“, skandiert die Menge, aber auch „Kindermörder Israel“. Unzählige palästinensische Fahnen werden geschwenkt.

Ihnen gegenüber stehen etwa 700 Teilnehmer einer Demonstration unter dem Motto „We stand with Israel“. Einer der Sprecher dort ist Michel Friedman. Er wirft den Teilnehmern der Palästina- Demo Antisemitismus vor. „Jeder darf in diesem Land sagen, was er will, aber wenn gefordert wird, dass die Bürger eines Staates verschwinden sollen, dann ist das eine Vernichtungsfantasie eines antisemitischen Phantasten“, sagt der Publizist in Richtung der Demonstranten.

Vier Gruppen haben zu der Anti-Israel-Demonstration aufgerufen, darunter auch das Bündnis Samidoun Deutschland. Samidoun gilt als Verbündeter der Volksfront zur Befreiung Palästinas, einer militanten Gruppe, die von der Europäischen Union als Terrororganisation eingestuft wird. In dem Aufruf zur Kundgebung fordern die Unterstützer ein „freies Palästina vom Fluss bis zum Meer“, also vom Jordan bis zum Mittelmeer. Faktisch bedeutet diese Forderung eine Auslöschung des Staates Israel, wie sie auch bei der im Gaza-Streifen herrschenden islamistischen Terrormiliz Hamas auf der Agenda steht.

Die Stadt Frankfurt hatte den Aufmarsch zunächst verboten und das mit einer Gefährdung des öffentlichen Friedens und der Sicherheit in der Stadt begründet. Der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) hatte erklärt, er werde „alle rechtlichen Möglichkeiten“ ausschöpfen, „um diese Hass-Demo zu verhindern“.

Das Frankfurter Verwaltungsgericht jedoch hatte das Verbot am Samstagnachmittag wieder gekippt. Der Verbotsantrag der Stadt Frankfurt ging daraufhin in die nächste Instanz vor den Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Wie Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) am Samstagnachmittag der F.A.Z. mitteilte, hat die Stadt Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingelegt. Man wolle alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Demonstration doch noch zu verhindern. Zu Beginn der Kundgebung um 15.30 Uhr lag der Beschluss des VGH allerdings noch nicht vor. Kurz vor 18 Uhr bestätigte der 2. Senat des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs aber den Beschluss des Frankfurter Verwaltungsgerichts, dass das von der Stadt Frankfurt ausgesprochene Versammlungsverbot keinen Bestand hat. Die Kundgebung konnte damit weiterhin stattfinden.

Das Frankfurter Verwaltungsgericht begründete seine Entscheidung damit, dass die Stadt statt eines Verbots, das immer die „Ultima Ratio“ sei, auch hätte Auflagen erlassen können. Das sei jedoch nicht geschehen. Das Argument, dass derzeit der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt stattfinde, ließ das Gericht ebenfalls nicht als Argument gelten, da die Veranstaltungen größtenteils virtuell stattfänden und deshalb Ansammlungen von Menschengruppen in der Innenstadt nicht zu erwarten seien. „Allein die thematisch nicht gewollte Versammlung und die Möglichkeit, dass Ausrichtung und Äußerungen als antisemitisch empfunden werden könnten“, rechtfertigten laut Verwaltungsgericht ein Verbot der pro-palästinensischen Kundgebung nicht.

Wie berichtet, hatte das pro-palästinensische Bündnis „Free Palestine FFM“ noch in der Nacht zum Samstag beschlossen, per Eilantrag gegen das Verbot vorzugehen. Das kündigte die Gruppierung auch auf ihrer Facebook-Seite an – mit dem Hinweis, solange das Gericht nicht entschieden habe, gehe man weiter davon aus, am Nachmittag an der Hauptwache demonstrieren zu können. Die Gruppe kritisierte weiter, dass eine andere Demonstration an der Hauptwache, die Solidarität mit Israel ausdrücken will, stattfinde.

Mit radikalen Worten warf „Free Palestine FFM“ den Demonstranten der anderen Kundgebung vor, „für Siedlungskolonialismus, ethnische Säuberung und anti-palästinensischen Rassismus“ einzustehen.