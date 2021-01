Silvesternacht in Frankfurt : Ruhige Feier ins neue Jahr

So ruhig wie lange nicht mehr: Die Menschen im Rhein-Main-Gebiet haben sich an die Corona-Vorgaben für die Silvesternacht gehalten. Die Polizei in den Städten zeigt sich zufrieden, die Feuerwehr musste nur selten ausrücken.

Drei Grad, Regen, Alkohol – und Feuerwerksverbot, viele Polizisten unterwegs: Unter Corona-Bedingungen ist In Frankfurt die erste Nacht des neuen Jahres so friedlich wie lange nicht zu Ende gegangen. Auch am Mainufer, traditionell Schauplatz für Zehntausende, um das Feuerwerk vor der Hochhausskyline zu bejubeln, fanden sich nur wenige ein. Sie sahen gelegentlich Raketen vor der Kulisse aufsteigen.

Helmut Schwan Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.

Ganz überwiegend aber wurde das Verbot eingehalten, auf den größeren Plätzen Pyrotechnik zu zünden. Es war vor dem Hintergrund der Pandemie erlassen worden, um zu verhindern, dass viele Menschen zum Feiern zusammen kommen.

Lautsprecherwagen auf leerem Römerberg

Am Frankfurter Mainufer, wo sich in vorangegangenen Jahren bereits im Laufe des Abends zahlreiche Menschen versammelten, war außer Polizeifahrzeugen fast nichts zu sehen. Auch auf dem Römerberg waren nur wenige Spaziergänger unterwegs. Aus einem Lautsprecherwagen der Polizei schallte dennoch eine Mahnung über den Platz: „Das Virus ist unter uns! Halten Sie Abstand, tragen Sie Maske.“ Erst kurz vor Mitternacht versammelten sich auf einigen Mainbrücken Dutzende Menschen, um das neue Jahr zu begrüßen. Die meisten trugen Masken und brachten auch keinen Alkohol mit, sondern begrüßten das neue Jahr mit Blick auf die nächtliche Skyline und nur wenig Feuerwerk, das in anderen Stadtteilen gezündet wurde. Im Frankfurter Bahnhofsviertel, wo Clubs und Kneipen geschlossen waren, waren kaum Nachtschwärmer unterwegs.

In Offenbach, wo auch in der Silvesternacht wegen hoher Corona-Infektionszahlen von 21 Uhr an eine Ausgangssperre galt, waren beispielsweise die Straßen nahezu ausgestorben.

Nur wenige Einsätze

Die Polizei zeigte sich in einer ersten Bilanz auch in anderen Städten der Rhein-Main-Region zufrieden darüber, wie diszipliniert sich die meisten verhalten hätten. Nur in wenigen Fällen wurde sie alarmiert, weil private Feiern auszuufern drohten. Auch die Feuerwehr meldete nur wenige Einsätze am Silvesterabend und in der Neujahrnacht.

„Es gab nur einzelne Verstöße gegen die Corona-Verordnungen“, sagte ein Polizeisprecher. Auch Zwischenfälle blieben aus, es seien lediglich zwei Mülltonnenbrände gemeldet worden. „Das ist sehr überschaubar im Vergleich zu vergangenen Jahren.“

Angesichts der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie war ein ruhigerer Jahreswechsel als sonst erwartet worden. Gemeinsame Feiern auf Straßen oder Plätzen waren untersagt, in der Öffentlichkeit durfte kein Alkohol getrunken werden. Vielerorts durfte kein Feuerwerk gezündet werden, generell war der Verkauf von Böllern oder Raketen untersagt.