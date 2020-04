Tod von Norbert Blüm : Trauer um einen „Rüsselsheimer Bub“

Ob Hessentag, Neujahrsempfang des Gewerbevereins oder die 25 Jahr-Feier zur Deutschen Einheit: Der am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Bonn verstorbene frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm ist in seiner Heimatstadt Rüsselsheim zeitlebens ein gern gesehener Gast und gefragter Redner gewesen. Mit „seinen scharfen Gedanken und launigen Worten“ habe der am 21. Juni 1935 geborene Politiker das Publikum stets in seinen Bann gezogen, erinnerte sich Oberbürgermeister Udo Bausch (parteilos) am Freitag, nachdem der Tod des „Rüsselsheimer Bubs“ bekannt geworden war.

Mehr zum Thema 1/

Nach seiner Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der Adam Opel AG war der gläubige Katholik und engagierte Gewerkschafter über Mainz, wo er auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur erwarb, und Bonn, wo er später dann studierte, in die Politik gekommen. In jungen Jahren hatte sich der Arbeitersohn unter anderem als Messdiener und als St.-Georgs-Pfadfinder in Rüsselsheim engagiert.

Die Stadt trauere um Norbert Blüm, sagte Bausch. In seiner offiziellen Würdigung beschrieb der Oberbürgermeister den ehemaligen Arbeits- und Sozialminister als kritischen Geist und als Buchautor, der die Gesellschaft sehr genau beobachtet habe. Wenngleich Blüm mit seiner Familie schon lange anderswo gewohnt habe, sei er Rüsselsheim stets verbunden geblieben.

Der hessische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Volker Bouffier hat Norbert Blüm als eine „große Persönlichkeit“ gewürdigt. „Wir verlieren als Union einen stets hellen und gewitzten Geist und einen Kämpfer im besten Sinne des Wortes“, sagte er am Freitag. Blüm habe deutliche Spuren hinterlassen, die für die Union noch heute prägend seien. Zu seinen größten Verdiensten zähle die Einführung der Pflegeversicherung.