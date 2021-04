Ökumenischer Kirchentag : „Katholisch riecht evangelisch“

Wenn vom 13. bis 16. Mai in Frankfurt der Ökumenische Kirchentag gefeiert wird, können die Zuhörer an den meisten Veranstaltungen nur per Bildschirm teilnehmen. Doch die konfessionellen Gottesdienste am Samstagabend stehen auch angemeldeten Besuchern offen, falls es die Pandemie zulässt. Dort können Gläubige als Zeichen der Ökumene gemeinsam das Abendmahl feiern: bei einer Eucharistiefeier im Dom, in einer evangelischen Kirche auf dem Riedberg, in einer freien evangelischen Gemeinde im Nordend und in einer griechisch-orthodoxen Kirche in Bockenheim.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, lädt Christen anderer Konfessionen zu der Feier in den Dom ein – auch, wenn das in Rom nicht alle gerne sehen. „Wer im Gewissen glaubt, was in der anderen Konfession gefeiert wird, der wird hinzutreten können und nicht abgewiesen“, sagte Bätzing bei einem Podiumsgespräch im Haus am Dom mit Heinrich Bedford-Strohm, dem Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland.