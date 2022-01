Außerordentliche Erhöhung : RMV-Tickets sollen um fast vier Prozent teurer werden

Aktualisiert am

Der RMV will die Fahrpreise zum Juli außerordentlich erhöhen. Er möchte damit die gestiegenen Betriebskosten abdecken und das Angebot erweitern. Jahreskarten bleiben unberührt. Kritik gibt es trotzdem.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will seine Fahrpreise bald wieder erhöhen – die Städte Mainz und Wiesbaden rügen dieses Ansinnen. Nach Auskunft des Wiesbadener Verkehrsdezernenten Andreas Kowol (Die Grünen) hat der RMV-Aufsichtsrat in seiner Sondersitzung am 27. und 28. Januar beschlossen, dass die Preise zum 1. Juli dieses Jahres außerordentlich um durchschnittlich 3,9 Prozent erhöht werden. Laut Kowol ist dies die höchste Tarifsteigerung des Verkehrsverbundes seit mehr als zehn Jahren.

„Wir haben schlüssige Argumente vorgebracht, aber die Mehrheit der anderen Aufsichtsratsmitglieder hat leider für die Erhöhung votiert“, teilte Kowol mit, der nach eigenem Bekunden selbst gegen die Preiserhöhung gestimmt hat. Die Mainzer Verkehrsdezernentin Janina Steinkrüger (Die Grünen) ist aufgrund des Mainzer Sonderstatus nicht stimmberechtigt. Als Teil des RMV sind Wiesbaden und Mainz rechtlich verpflichtet, die Erhöhung umzusetzen, so Kowol weiter.

„Falsches Signal zur falschen Zeit“

Auf seiner Homepage schreibt der RMV, dass die Preise zum 1. Juli 2022 angehoben werden, um die gestiegenen Betriebskosten abzudecken und das Angebot auszubauen. Die Preise für Jahreskarten würden nicht erhöht. „Damit kommt der RMV seiner Stammkundschaft entgegen und wertschätzt die Treue während der Pandemie“, heißt es. Auch die Ticketpreise für Senioren und Schüler blieben unverändert.

Im Einzelnen begründet der RMV die Preissteigerungen mit der Inflationsrate von mehr als drei Prozent und den seit 2017 um etwa zehn Prozent gestiegenen Kosten für Fahr-, Service und Werkstattpersonal. Die Diesel- und Strompreise seien um etwa 15 beziehungsweise 33 Prozent gestiegen. „Deshalb muss der RMV das Tarifniveau nun einmalig um 3,9 Prozent anheben“, heißt es auf der RMV-Seite zur „Tarifanpassung“.

Gegenrede aus Frankfurt

„Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn Angebot und Preis stimmen“, so die Reaktion von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. „Deshalb werden wir die Preise der Frankfurter Einzel- und Tageskarten nicht oder nur in geringem Maße anheben.“ So habe Frankfurt die Chance, auch diejenigen von der Fahrt mit Bussen und Bahnen zu überzeugen, die bisher nicht oder nur selten mitführen.

Mobilitätsdezernent Stefan Majer führt weiter aus: „Kinder werden in Frankfurt für Kurzstreckentickets, Einzelfahrscheine und Tageskarten nicht mehr bezahlen müssen als bisher.“ Erwachsene müssten für die Fahrkarten 10 bis 15 Cent drauflegen, wobei sie jedoch gegenüber dem regulären RMV-Tarif, etwa bei der Tageskarte, bis zu fast einen Euro sparten.

Kurzfristig Mehrkosten durch höhere Fahrpreise

Für Wiesbadens Verkehrsdezernenten ist dies aber das „völlig falsche Signal zur völlig falschen Zeit“. Der öffentliche Nahverkehr müsse nach der Corona-Pandemie erst einmal die verlorenen Fahrgäste zurückgewinnen. „Die Gefahr ist groß, dass mit dieser Preispolitik Fahrgastzahlen und Einnahmen sinken und so das Gegenteil erreicht wird“, warnen die beiden Verkehrsdezernenten. Kurzfristig entstünden bei den Verkehrsunternehmen sogar Mehrkosten, da die Systeme für den Fahrkartenverkauf umgestellt werden müssten. Zudem müssten die Fahrgäste informiert werden.

„Ich kann nachvollziehen, dass insbesondere die Energiekosten gestiegen sind. Aber das ist jetzt die vierte Preiserhöhung innerhalb von zwei Jahren“, kritisierte Kowol die Entscheidung des Aufsichtsrats. Diese Preissteigerung im öffentlichen Nahverkehr treffe vor allem diejenigen Menschen hart, die ohnehin schon jeden Euro umdrehen müssten. „Diese Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien, Alleinerziehende und Rentner, sind schon von den aktuellen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Mieten, Heizkosten und Strom überproportional belastet. Dies kann nicht im Interesse einer sozial ausgewogenen Politik sein“, zeigten sich die beiden Dezernenten überzeugt. Sie fordern den Bund und die Länder auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Es müsse aufhören, dass gestiegene Kosten alleine den Städten und den Fahrgästen aufgebürdet würden.

Die Preiserhöhungen seien zudem sehr ungleichmäßig. So werde der Preis für eine Erwachsenen-Einzelkarte in zwei Schritten von 2,90 Euro im Dezember 2021 auf 3,20 Euro im Juli 2022 klettern. Das seien mehr als zehn Prozent und „in der aktuellen Situation nicht zumutbar und vermittelbar“, monierte Steinkrüger. Für die Mobilitätswende und den Klimaschutz seien teurere Bus- und Bahnpreise außerdem nicht hilfreich. Der Preis für die Fünfer-Sammelkarte, das ist das einzige Ticket, über das Wiesbaden und Mainz selbst entscheiden dürfen, werde indes nicht erhöht, kündigten Steinkrüger und Kowol an.