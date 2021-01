Weniger Krebsdiagnosen : Kein hessischer Kreis mehr auf der schwarzen Warnstufe

Alle Corona-Kennzahlen für Hessen fallen zum Wochenschluss niedriger aus als am vergangenen Freitag. Und das deutlich. Derweil meldet das DRK, was es mit übrig gebliebenen Impfdosen macht.

Weniger neue positive Tests, weniger Tote in Zusammenhang mit der Pandemie und eine niedrigere Inzidenz: Alle Kennziffern für Hessen fallen erfreulicher aus als vor einer Woche. Die Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist eingelaufenen neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern, liegt erstmals seit gut drei Monaten wieder unter der Marke 100. Aus Sicht der Politik befindet sich die kritische Marke aber bei 50, was das Eskalationskonzept des Landes verdeutlicht (siehe Grafik).

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



In der Debatte um zu wenig Impfstoffe meldet sich das Deutsche Rote Kreuz zu Wort. Impfdosen, die übrig blieben, weil jemand den Termin verpasst, verwende das DRK für andere Personen mit höchster Priorität. Auch seine Impftrupps kommen voran, dennoch hat nur Nordrhein-Westfalen bei den Erstimpfungen eine schwächere Quote mit Blick auf die Gesamtbevölkerung; bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit vorne.

Die Barmer Ersatzkasse verzeichnet während der Pandemie weniger Krebsdiagnosen. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Rückgang an Diagnosen darauf zurückzuführen ist, dass weniger Menschen erkranken“, erläuterte Martin Till, Landeschef der Barmer in Hessen, laut dpa. Schon im Frühjahr hatten Kliniken gemeldet, etwa Herz- und Krebspatienten trauten sich aus Furcht vor Corona nicht in eine Klinik.

57 weitere Todesfälle gemeldet

Das Robert-Koch-Institut meldet für Hessen 1090 neue positive Tests nach 1532 zum vergangenen Freitag. 57 weitere Todesfälle sind demnach offiziell zu beklagen, vor einer Woche hatte das RKI 61 verzeichnet und zum Donnerstag 99 registriert. Seit Beginn der Pandemie hat es in Hessen 169.960 Fälle gezählt und 4733 Tote. Die Inzidenz ist binnen Wochenfrist von gut 199 auf gut 94 gefallen. So niedrig lag sie zuletzt im Oktober.

Die höchste Inzidenz hat weiter der Landkreis Fulda, allerdings ist sie unter die Marke 200 gefallen und liegt nun bei 185. Auch der Werra-Meißner-Kreis befindet sich nicht mehr auf der schwarzen Warnstufe, da die Kennziffer von gut 200 auf 166 gerutscht ist. Die niedrigste Inzidenz in Hessen hat der Kreis Marburg-Biedenkopf mit gut 58. Alles in allem hellt sich die hessische Corona-Landkarte weiter auf.

Der Corona-Impfstoff ist knapp, bleibt am Ende eines Tages in den Impfzentren manchmal dennoch übrig. Damit keine Dosis verloren geht, können dann kurzfristig andere berechtigte Personen der ersten Impfgruppe einspringen. Das betrifft nach Angaben des hessischen Innenministeriums etwa Angehörige der Rettungsdienste. Aber: Die allermeisten Impftermine würden von den Menschen, derzeit sind insbesondere über 80 Jahre alte Menschen an der Reihe, auch eingehalten. In der ersten Woche nach der Öffnung der sechs regionalen Impfzentren seien 99 von 100 vereinbarten Terminen auch wahrgenommen worden, hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) vor kurzem mitgeteilt.

Wenn Impfstoff übrig bleibt, etwa im Zentrum Gießen/Heuchelheim, werde dieser ausschließlich für die höchste Priorisierungsgruppe verwendet, teilte eine Sprecherin des hessischen Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit. „Beispielsweise für Mitarbeitende aus der Pflege, aus dem Rettungsdienst und aus den Krankenhäusern.“ Wer die Dosis bekomme, werde kurzfristig organisiert und hänge auch davon ob, wer verfügbar und in der Nähe sei.

Im Frankfurter Zentrum werden die vereinbarten Impftermine der DRK-Sprecherin zufolge bisher fast zu 100 Prozent wahrgenommen. Das DRK kümmert sich in Hessen um den Betrieb mehrerer Impfzentren oder ist daran beteiligt. Derzeit sind landesweit sechs Einrichtungen geöffnet, die 22 weiteren Zentren sollen am 9. Februar öffnen. Vom 3. Februar an werden neue Impftermine vergeben.

Gut 150.000 Impfungen in Hessen

Bis einschließlich Mittwochabend sind in Hessen gut 150.300 vorbeugende Spritzen gegen Corona gegeben worden. Darunter sind fast 114.800 Erstimpfungen. Das waren gut 5900 mehr als am Vortag. Mehr als 57 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen haben inzwischen ihre Erstimpfung erhalten, wie das Land meldete. 1,8 Prozent der Hessen sind nun geimpft. Das Bundesland ist aber mittlerweile zurückgefallen in der Rangliste der Länder zur Impfquote. Lag Hessen zu Beginn der Impfkampagne unter den westlichen Flächenländern vorne, ist es mittlerweile nicht nur von Schleswig-Holstein, Bayern, dem schlecht aus den Startlöchern gekommenen Rheinland-Pfalz überholt worden. Mit Baden-Württemberg und Niedersachsen liegt Hessen am Ende der Impfquoten-Tabelle. Nur Nordrhein-Westfalen hat eine schwächere Quote, sie beträgt 1,7. Außer Brandenburg, NRW und Thüringen ist Hessen das einzige Bundesland, das noch keine Moderna-Impfdosen verwendet hat.

Bundesweit an der Spitze liegen Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz mit 3,3 und Schleswig-Holstein mit 3,0. Der Bundesdurchschnitt beträgt 2,1 Prozent der Bevölkerung. Bei den Zweitimpfungen liegen nur Bayern, Baden-Württemberg und NRW vor Hessen. Neuere Zahlen laufen am Donnerstagnachmittag ein.

Stagnation auf den Intensivstationen

Laut Sozialministerium haben hessische Krankenhäuser zuletzt 2043 Covid-Patienten behandelt. 468 von ihnen mussten demnach intensivmedizinisch betreut und beatmet werden. Zur Umlagerung solcher Patienten sind regelmäßig jeweils mehrere geschulte Kräfte nötig. Vor einer Woche waren es 2059 Patienten, darunter 486 beatmete. Anfang Oktober waren es nur etwa 50 Covid-Kranke gewesen, die auf Intensivstationen lagen.

Wie es weiter heißt, sind 263 Beatmungsbetten von insgesamt 2010 frei. Das sind zwei weniger als vor einer Woche. Zudem gibt es nun knapp 20 Intensivbetten weniger.