Rittersporn statt Bärlauch : Wiesbadener Familie vergiftet sich an Wildpflanzen

Eine vierköpfige Familie aus Wiesbaden-Bierstadt hat sich durch Verzehr selbst gesammelter Wildpflanzen schwere Vergiftungen zugezogen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mitteilte, hatten die Eltern und die beiden jugendlichen Kinder am Donnerstagabend Kräuter gesammelt und gegessen. Als die Rettungskräfte eintrafen, habe sich die Familie in kritischem Zustand befunden. Alle vier seien mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort habe sich der Zustand stabilisiert.

Vermutlich hat die Familie den essbaren Bärlauch mit den Laubblättern des hochgiftigen Rittersporns verwechselt. Der Rittersporn, der kelchförmige, traubenartige Blütenstände entwickelt, war 2015 Giftpflanze des Jahres. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk über die Vergiftung der Wiesbadener Familie berichtet.