Frühlingscocktail : Riesling und Aprikose für den Hock Martini

Cocktails mit Wein sind vielleicht nicht gerade der letzte Schrei, aber seit einiger Zeit doch erstaunlich beliebt. Wobei: Was heißt hier erstaunlich? So weit hergeholt ist die Idee, Wein mit anderen Zutaten zu mixen, nun auch wieder nicht. Man denke nur an den guten alten Wermut, der nun schon seit Jahren im Trend liegt: Der ist ja im Grunde auch nichts anderes als gewürzter Wein. Und abgesehen davon haben Wein-Cocktails den Vorteil, dass sie meistens weniger alkoholisch sind als klassische Drinks, die in erster Linie aus Spirituosen bestehen.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Eines der besten Beispiele für eine gelungene Kombination von Wein und Sprit ist der „Hock Martini“, ein klassischer Martini mit einem schönen Rheingauer Twist. Der Name geht auf das englische Königshaus zurück: Das hat nämlich eine besondere Verbindung zum Städtchen Hochheim, eine Riesling-Lage trägt dort sogar den Namen Königin-Victoria-Berg. Dieser ist nach der Urgroßmutter der heutigen Königin benannt, die mit ihrem deutschen Mann Albert im Jahr 1845 in Hochheim weilte – und fortan nicht mehr von den feinen Tropfen der dort ansässigen Winzer lassen konnte.