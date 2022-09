Krisen-Szenario im Rheingau : Ein Blackout würde viele Leben kosten

Aktualisiert am

Bis der Diesel ausgeht: Notstromaggregat in einem Feuerwehrhaus Bild: Michael Kretzer

Mehr als 400 Tote in den ersten 96 Stunden. So sieht es das Szenario für Fall eines umfassenden und länger andauernden Stromausfalls in Rheingau und Untertaunus. Der Rheingau-Taunus-Kreis beschäftigt sich vor dem Hintergrund eines möglichen Gasmangels und daraus folgend womöglich flächendeckender Stromausfälle mit den zu erwartenden Konsequenzen und den Optionen der Kreisverwaltung und der 17 Kommunen, diese Konsequenzen abzufedern.

Was tun, wenn die Tankstellen mangels Strom keinen Treibstoff mehr liefern, wenn die Telefon- und Mobilfunknetze ausfallen, wenn die Notstromaggregate mangels Diesel leerlaufen und Heizungen flächendeckend ausfallen? Das Ausmaß der Schäden hängt nach Ansicht von Kreisbrandinspektor Christian Rossel vor allem von der Dauer der Krise ab. Kurzzeitige Abschaltungen von Stromkreisen, beispielsweise im Zuge einer Rationierung, seien verkraftbar. Ein regelrechter Blackout allerdings hätte Folgen, auf die sich der Kreis nur schwer vorbereiten könne. Das werde dann ein anderes, heute nur schwer vorstellbares Leben sein, sagt Rossel.

Er erwartet, dass sich die Bürger und Unternehmen im Sinne der Eigenverantwortung selbst wappnen, soweit ihnen das möglich ist. Der Kreis habe keine Kapazität, um beispielsweise die Alten- und Pflegeheime mit Notstromaggregaten auszustatten. Immerhin ein Drittel der 100 Feuerwehrgerätehäuser in dem 811 Quadratkilometer großen Flächenkreis können mit Notstrom betrieben werden, und es sollen absehbar noch mehr werden.

Viele Brand- und Meldeanlagen würden ausgehen

Auch das Kreishaus verfügt über eine leistungsfähige Notstrom-Einrichtung mit 1000 Liter Diesel als Reserve. Die reichen allerdings nur für 16 Stunden Dauerbetrieb. Wenn sämtliche Notstromaggregate im Kreis laufen, dann müssen täglich mehrere Zehntausend Liter Treibstoff nachgefüllt werden. Woher nehmen, wenn die Tankstellen abgeschaltet sind?

Das alles sind Fragen, mit denen sich der Kreis und der von Rossel geleitete Fachdienst derzeit intensiv beschäftigen. Dazu wurden Stäbe eingerichtet und Arbeitsgruppen gegründet, die sich einen Überblick verschaffen sollen. „Kommunikation“, sagt Rossel, falle dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Werden sich die Rettungskräfte im Kreis auch ohne Strom abstimmen, organisieren und koordinieren können, und wie erreichen Notrufe aus privaten Haushalten die Rettungsleitstelle?

Der Kreis hat sich unterstützend von Berliner Fachleuten eine Analyse erstellen lassen, die unter anderem belegt, dass in einigen Rathäusern im Kreis das Licht sehr schnell ausgeht und die Verwaltung dann nur noch sehr eingeschränkt handlungsfähig sein wird.

Schon zwei Stunden nach einem Stromausfall werden viele Brand- und Meldeanlagen nicht mehr funktionieren, und der Mobilfunk wird ausgefallen sein. Nach acht Stunden gibt auch der Digitalfunk der Rettungskräfte auf. Spätestens wenn nach 24 Stunden die Umspannwerke ausfallen, werden auch die ersten Kläranlagen im Kreis ihren Betrieb einstellen.

Schon kurz vorher beginnt laut Analyse das „Massensterben“ der Nutztiere, die zum Teil nicht mehr versorgt werden können. Absehbar sind bei einem Stromausfall von vier Tagen und länger zudem Zerstörungen durch Plünderungen und Brände, die aus vielfältigen Gründen ausbrechen können. Diese Gesamtschäden könnten sich auf fast 200 Millionen Euro summiere.

Mehr als 400 Tote in 96 Stunden

Weil den Kliniken und Heimen der Strom ausgehen wird, beispielsweise um Beatmungsapparate längere Zeit zu betreiben, geht die Analyse von rund 300 Toten unter den Klinik- und Pflegepatienten aus sowie von „sonstigen“ 140 Toten. Die Berater zeichnen aber nicht nur ein düsteres Szenario. Sie geben auch Empfehlungen: Dazu gehören die Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums, die Bildung von Krisen- und Verwaltungsstäben, die Entwicklung einer Logistik für die Versorgung mit Kraftstoffen und die Erstellung eines „Sonderschutzplans Blackout“ in Abstimmung mit den Kommunen.

Das sind nur die dringlichsten Themen, denen sich der Landkreis schon gestellt hat. Der Fachdienst soll zudem mit zusätzlichem Personal aufgestockt werden: Insgesamt sind neun neue Stellen vorgesehen, von denen drei für den Zivilschutz gedacht sind.

Beim Thema Erdgas hat der Kreis weniger Chancen als beim Strom, selbst einzugreifen, Laut Rossel werden die Mainova, die Süwag und Eswe Versorgung nur mit kurzem Vorlauf mitteilen können, wann und wo die Gasversorgung beschränkt wird. Es gebe kein klares Lagebild, was passieren werde. „Wir können nicht agieren, sondern nur reagieren und die Kommunikation aufrechterhalten“, bestätigt Landrat Frank Kilian (parteilos).

Eine Rationierung oder Drosselung der Energie zum Beginn des Jahres müsse zumindest ins Kalkül gezogen werden, sagt Kilian. Nach Ansicht von Rossel wird eine „technische Unterscheidung“ im Gasnetz zwischen geschützten und nicht geschützten Kunden nur schwer bis gar nicht möglich sein. Käme es zu einem Gasstopp, wären im Landkreis 60.000 der 183.000 Einwohner unmittelbar betroffen. Das könne nicht aufgefangen werden, sagt Rossel. Der Kreis werde nur dort unterstützen können, „wo die allergrößte Not“ ist.