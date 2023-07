Wenn Leute von ihren Lieblingslokalen erzählen und damit nicht Gourmetrestaurants meinen, sind das oft italienische. Das ist kein Wunder, denn die meisten leben mit der Struktur ihres Angebots, was in der hiesigen Gastronomie zwar zunehmend nachgefragt und auch erfolgversprechend ist, aber nicht Standard: Entweder haben sie ein klar umrissenes Profil mit Schwerpunkt auf einem Produkt, dann sind es Pizzerien, oder sie arbeiten mit einem Mischkonzept aus anspruchsvollerer und einfacher Küche – dann sind es gehobene Restaurants, von denen viele ein einfaches Nudelgericht oder auch Pizzen zusätzlich auf der Speisekarte haben.

Parmesan in der Kalbsschnitzelpanade

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Zu ihnen gehört das „Si“ in einer Gründerzeitvilla nahe dem Kurhaus in Wiesbaden. An warmen Tagen macht es Punkte mit einer großen Terrasse und an jedem Tag mit seinen freundlichen Inhabern und einem professionellen und dabei dezenten Service. Die Speisekarte ist vertrauenerweckend überschaubar, die Tageskarte auch. Zu den Klassikern des Hauses gehört die Parmigiana, ein wunderbar durchgeschmorter, aber nicht überweicher Auberginenauflauf, und der sizilianische Tomatensalat mit roten Zwiebeln, Kapernäpfeln, Oliven und Ricotta. Bei den gemischten Vorspeisen fallen unter anderem sehr aromatische gegrillte Gemüse auf.