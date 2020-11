Gastronomen vor der Schließung : Aus voller Fahrt gebremst

Am Arbeitsplatz in der Villa Philippe: Hoffmann (links) und Hohmann in der Küche. Bild: Wonge Bergmann

Das darf man wohl Pech nennen. Wenn die Coronavirus-Krise ein Unternehmertum ausbremst, das sich im Kampf um Gäste und gegen Konkurrenten noch nicht länger als ein paar Monate versuchen konnte. Im vergangenen Frühjahr wollte Jan Hoffmann in Kronberg seinen ersten eigenen Betrieb eröffnen. Der Lockdown kam dazwischen. Im Juli war es dann so weit, und Hoffmann, einst Küchenchef in einem von nur zwei vegetarischen Sterne-Restaurants in Deutschland, machte in dem Taunusort das Restaurant Hoffmann in der Villa Philippe auf. Am Montag muss er es wieder schließen.

„Fragen Sie nicht“, sagt Hoffmann auf die Frage, wie es ihm gehe. Er schiebt etwas nicht Zitierfähiges nach und dann, dass ja alles nichts nutze. Annehmen, was ist, raten Psychologen gerne als ersten Schritt zur Bewältigung schwieriger Situationen. Auch Hoffmann hat angenommen: Als am Mittwoch die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die nächsten Schritte in der Pandemiebekämpfung berieten, hatte er mit seinem Team begonnen, vorzukochen: „Wir machen gerade Ochsenbäckchen.“