Der Cocktail Herrengedeck ist aus der Mode gekommen. Also jene früher zum Beispiel im Hamburger Rotlichtmilieu offerierte Kom­bi­nation aus einer Flasche Pils und 0,2 Litern trockenem oder halbtrockenem Sekt, die in den Bars rund um die Reeperbahn in den Siebzigerjahren bei freiem Eintritt als obligatorischer Mindestverzehr zu bestellen war. Wenn es heutzutage überhaupt einen Ort gäbe, an dem dieser Mix wieder auf der Karte stehen sollte, dann wäre es zweifellos das am Dienstag eröffnete Restaurant Kupferberg in Mainz, das fortan für frischen Wind in einem alten Gemäuer sorgen soll. Noch gibt es den Cocktail aber selbst dort nicht.

Dabei sind nirgendwo sonst in der Stadt Hopfen und Reben seit Jahrhunderten so eng miteinander verwoben wie auf der zum Kästrich-Viertel gehörenden Anhöhe, kaum zehn Minuten vom Schillerplatz entfernt, von der aus schon die Römer vor 2000 Jahren auf und über den Rhein geblickt haben sollen. Den ehemaligen Weinberg hatte Christian Adalbert Kupferberg von 1850 an genutzt, um in Mainz die tiefstgeschichteten Sektkeller der Welt – alles in allem 60 Gewölbekeller auf sieben Etagen – bauen und obendrein seine „Fabrication moussirender Weine“ errichten zu lassen. Nur einen Steinwurf davon entfernt prägte, ebenfalls seit Mitte des 19. Jahrhunderts, zudem die Mainzer Aktien Bierbrauerei das Bild des oberhalb der Emmerich-Josef-Straße gelegenen Quartiers.