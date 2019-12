Aktualisiert am

Rekord am Flughafen Frankfurt : Mehr als 70 Millionen Passagiere 2019

Rekordwert am größten Flughafen Deutschlands: Betreiber Fraport heißt den siebzigmillionsten Fluggast des Jahres 2019 willkommen.

Willkommen am Frankfurter Flughafen: der siebzigmillionste Fluggast des Jahres 2019. Bild: Fraport

Am Frankfurter Flughafen werden in diesem Jahr erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere starten, landen oder umsteigen. Wie die Fraport AG mitteilte, ist diese Zahl gestern und damit fünf Tage vor dem Jahreswechsel erreicht worden. Symbolisch wurde am Vormittag eine Frau aus Flörsheim, die gerade mit ihrer Familie für einen Lufthansa-Flug nach Mexiko City einchecken wollte, vom Flughafenbetreiber als siebzigmillionster Fluggast mit einem Blumenstrauß und einem Gutschein über 1000 Euro geehrt.

Im vergangenen Jahr waren 69,5 Millionen Passagiere gezählt worden. Das Plus in diesem Jahr wäre höher ausgefallen, wäre die Lufthansa nicht bestreikt worden. Zudem ist der Winterflugplan etwas ausgedünnt. Die Fraport AG erinnerte gestern daran, dass erst 2015 die Marke von 60 Millionen Passagieren erreicht worden sei. Davor habe es elf Jahre gedauert, um von 50 auf 60 Millionen Passagiere zu kommen. In diesem Zeitraum fällt allerdings auch die weltweite Rezession nach der Finanzkrise 2008.