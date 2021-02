Zweiter Anlauf in Hessen : Genug Impftermine für alle

Die Corona-Impfkampagne in Hessen hat holprig begonnen. Nun aber steht mehr Computertechnik zur Verfügung, die Callcenter-Plätze hat das Land verdoppelt. Von Mittwoch an soll die Terminvergabe vorbildlich ablaufen.

Nach dem „Ruckelstart“, wie Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) das technische Desaster bei der ersten Vergaberunde der Impftermine genannt hat, gibt man sich in Wiesbaden überzeugt, seinen Teil zur großen Impfkampagne richtig ins Laufen gebracht zu haben. Von diesem Mittwoch an sollen alle Berechtigten der ersten Gruppe, also vor allem Menschen von 80 Jahren an und medizinisches Personal, einen Impftermin bekommen. Dafür seien die Serverkapazitäten vergrößert, die Software nachgebessert und mit 530 doppelt so viele Mitarbeiter wie zuvor zum Dienst im Callcenter eingeteilt worden: An der Technik werde die Impfkampagne nicht noch einmal scheitern, versichert die Landesregierung. „Jeder aus der Gruppe 1, der sich impfen lassen möchte, kann ab Mittwoch seine zwei Termine vereinbaren“, sagten Innenminister Peter Beuth und Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen).

Inga Janović Wirtschaftsredakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Was nun zu beweisen sein wird. Der Ansturm auf das Anmeldeportal wird am Mittwoch und in den folgenden Tagen kaum kleiner ausfallen als im Januar. Viele der gut 500.000 Berechtigten brauchen noch einen Termin. Und die Jüngeren, die erst später an der Reihe sind, werden abermals schauen, ob nun alles funktioniert. „Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass das System auch diesmal wieder an seine Grenzen stößt“, räumt ein Sprecher des Innenministeriums ein. Es sei trotz aller Anstrengungen möglich, dass es sowohl online als auch telefonisch mehrere Anläufe brauchen könne, bis man einen Termin habe. Trotzdem soll das Versprechen der beiden Minister keine Übertreibung sein: Dass diesmal jeder Berechtigte einen Termin erhalten soll, bedeute ja nicht, dass das für alle gleich an diesem Mittwoch geschehen kann.