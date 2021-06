Viel auf einmal für eine Molkerei und Bauern, die in einem Marktumfeld einen Weg finden müssen, der auch ohne diese gesellschaftlichen Debatten steinig genug ist. „Wir haben seit gestern zwei neue Kälber“, sagt Sven Lorenz zur Begrüßung. Eine gute Nachricht? Nicht unbedingt. Klein seien sie, Zwillinge. In einem konventionellen Betrieb werde es jetzt schwierig für die Kleinen. „Die Mast ist eigentlich unwirtschaftlich, aber wir versuchen es trotzdem, bei mir verlässt kein Tier für 10 Euro zur Verwertung den Hof.“ Also werden die Kälber mit vielen, vielen Litern Milch hochgepäppelt, weggetrunken wird ihnen nichts. Und vielleicht wird aus ihnen ja doch noch etwas, das möchte Lorenz sich erst einmal ansehen, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden. Insofern können sich die beiden Kälber jetzt in Ruhe umschauen auf dem Hof und den Wiesen rund herum, hier in Vöhl am Edersee. Lorenz hat häufig Helfer und Helferinnen, die hier ein Freiwilliges Ökologisches Jahr absolvieren. „Die kommen auch schon mal als Veganer hier an“; sagt Lorenz. Sein Ziel sei es, die jungen Leute davon zu überzeugen, dass man die Welt der Nutztierhaltung auch noch mit anderen Augen betrachten könne. Und nicht wenige habe er schon davon überzeugt, dass mit Milch und Kühen auch alles in bester Ordnung sein könne.