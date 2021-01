Aktualisiert am

Zentrum für Lungenforschung in Gießen eröffnet

Weiterentwicklung des Campus : Zentrum für Lungenforschung in Gießen eröffnet

Hat 20 Millionen Euro gekostet: Der Neubau auf dem Seltersberg für das neue Zentrum für Lungen- und Infektionsforschung in Gießen Bild: Universität Gießen

An der Liebig-Uni in Gießen ist ein neues Zentrum für Lungen- und Infektionsforschung eröffnet worden. Dort untersuchen die Forscher unter anderem, was eine gesunde Lunge vor Infektionen schützt.