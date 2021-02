Jahrestag des Anschlags : Hanau trauert

Wenn in Hanau jenseits eines Feiertags die Glocken aller Kirchen läuten, dann künden sie von Tod und Verderben. Das geschieht frühmorgens am 19.März, weil um diese Zeit 1945 die Stadt im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Und es geschieht an diesem Freitag um 19.02 Uhr, weil ein Jahr zuvor am 19. 2. 2020 der 43 Jahre alte Tobias Rathjen in der Stadt erst neun Menschen mit Wurzeln im Ausland, dann seine Mutter und sich erschossen hat. Das Geläut soll auf die Gedenkfeier im Congress Park folgen, bei der Angehörige, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Oberbürgermeister Claus Kaminsky und der Fußballer Rudi Völler, Ehrenbürger der Stadt, am Abend der Opfer der Mordnacht gedenken werden.

Der Jahrestag des Attentats bestimmt das Bild der Stadt. Vielerorts hängen Plakate, die an die Morde erinnern. Am Freiheitsplatz, einem der zentralen Plätze der Innenstadt, ist zum Beispiel an der Fassade eines Einkaufszentrums ein neun Meter hohes und sechs Meter breites Plakat mit der Aufschrift „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ angebracht. An den Standorten von Konzernen wie Heraeus, Umicore, Goodyear Dunlop und Evonik sind unter dem Motto „Gesicht für Vielfalt und gegen Rassismus“ Fotos von Mitarbeitern zu sehen. Sportvereine spannen Banner an Brücken, „Sport verein(t) Hanau“, Kinder einer Schule nahe einem Tatort haben den Zaun mit Brieftauben und Aufrufen zum Frieden geschmückt.