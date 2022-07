Gewinner der Pandemie : Was der Geldsegen von Biontech für Mainz bedeutet

Gut 30.000 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung, rund 200.000 Euro für ein einheit­liches innerstädtisches Toilettenkonzept und etwa 350.000 Euro, um damit drei Stadtteilturnhallen zu modernisieren, die in Gonsenheim, Mombach und Bretzenheim das ganze Jahr über, vor allem aber in der Fastnachtszeit als Bürgerhäuser gebraucht werden. Die Liste der von der Stadt Mainz außer der Reihe ge­planten Ausgaben, die sich unter dem Strich auf gut 1,2 Millionen Euro summieren, ist lang – und reicht von der Renovierung eines Holzpavillons an der „Alten Patrone“ bis zur Förderung von verkaufsoffenen Sonntagen und einer die City möglichst bereichernden Schaufenstergestaltung in leer stehenden Läden. Unter dem vielversprechend klingenden Motto „Giving back“ hat Michael Ebling (SPD) als Oberbürgermeister der durch unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen reich gewordenen Kommune am Dienstag schon ein zweites Investitionspaket vorgestellt: ei­nes, das alles in allem ein Volumen von mehr als 65 Millionen haben soll.

Schon vor acht Wochen war ein erstes 50-Millionen-Euro-Paket geschnürt worden, um Klimaschutzprojekte voranzutreiben, Sportplätze und das Taubertsbergbad zu sanieren, ein 365 Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende auf den Weg zu bringen sowie Verbesserungen am Straßenbahnnetz zu realisieren. Diesmal soll der größte Teil des Geldes für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden verwendet werden, damit die Kommune bei der beabsichtigten Ausweisung neuer Gewerbegebiete und Wohnquartiere künftig selbst mehr eigene Flächen einbringen könne. Dabei könnte es nach Berechnungen der Liegenschaftsverwaltung um den Erwerb von Grund und Boden mit einer Gesamtfläche von rund 50.000 Quadratmetern gehen.

Geheimhaltung gegen Preistreiberei

Um der zu befürchtenden Preistreiberei keinen Vorschub zu leisten, wurden von Ebling beim Pressegespräch mit Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) auch keine oder fast keine konkreten Angaben zu den ins Auge gefassten Arealen gemacht. Letztlich gehe es um Entwicklungsgebiete für Wohnen, Ge­werbe und öffentliche Nutzung. Auch wenn der Stadtrat dem nun vorgelegten zweiten Finanzpaket erst noch zustimmen muss, scheint schon klar, dass die Stadt die Chance nutzen und dem Land die ohnehin frei werdenden Hochschulgebäude im Lauterenviertel abkaufen will. Ebendort ließe sich unter anderem eine weitere Kindertagesstätte für die Be­wohner der Altstadt unterbringen.

Vor allem aber dürfte es darum gehen, sich jene Grundstücke, zum Beispiel zwischen Hochschule, Europakreisel und Fußballstadion, zu sichern, die als Ex­perimentierfeld für zusätzliche Biotech­nologieunternehmen vorgesehen sind. Schließlich hat die Kommune, die sich wohl vor allem dank des in Mainz ansässigen Impfstoffherstellers Biontech SE seit Beginn der Corona-Krise über Gewerbesteuereinnahmen von rund 1,5 Milliarden Euro freuen durfte, sehr schnell kundgetan, sich fortan nicht nur auf diese eine Geldquelle verlassen zu wollen; sondern sich als möglichst breit aufgestellten Biotechnologiestandort zu präsentieren.

5000 potentielle Arbeitsplätze

Innerhalb von zehn Jahren, so jedenfalls lautet der Plan, sollen auf rund 30 Hektar Fläche neue Firmen und wissenschaftliche Einrichtungen angesiedelt und bis zu 5000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Schwerpunkte könnten dabei Themen wie Krebs- und Altersforschung sein. Um für weitere Ansiedlungen attraktiv zu werden – und wohl auch, um einen Weggang des derzeit alle anderen überragenden Unternehmens Biontech zu verhindern – wurde die Ge­werbesteuer von zuvor 440 auf mittlerweile nur mehr 310 Hebepunkte bereits deutlich gesenkt.

Aktuell gilt es, die Jahresüberschüsse der vor Kurzem noch mit fast 1,3 Milliarden Euro extrem stark verschuldeten Stadt nicht allzu hoch ausfallen zu lassen. Schließlich werden die neureichen Mainzer beim Kommunalen Finanzausgleich in Zukunft mit deutlich geringeren Zu­wendungen rechnen müssen. Immerhin scheint es so gut wie sicher, dass bis zum Jahresende alte Liquiditätskredite in Hö­he von insgesamt mehr als 600 Millionen Euro getilgt werden können. Womit man sich nicht mehr länger jede beabsichtigte Investition von der Aufsichtsbehörde genehmigen lassen müsste.

Bei den beiden Investitionspakten ist darauf zu achten, dass das Geld tatsächlich bis zum 31. Dezember 2022 ausgegeben wird. Ein Luxusproblem, das zur Freude vieler Bürger und Touristen dazu führen dürfte, dass es in der Mainzer Innenstadt bald schon mehr und aller Voraussicht nach auch deutlich modernere Toilettenanlagen geben wird.