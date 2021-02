Wohnraum auf dem Land : Höchstpreise nach quälend langem Vorlauf

Aktualisiert am

800 Euro pro Quadratmeter: Im Wohnbaugebiet Fuchshöhl in Oestrich-Winkel sollte ursprünglich bezahlbarer Wohnraum für Ortsansässige geschaffen werden. Bild: Marcus Kaufhold

Bauen, bauen, bauen: So lautet nach Ansicht der meisten Fachleute und Kommunalpolitiker die Zauberformel zur Bewältigung der anhaltend starken Wohnraumnachfrage und zur Dämpfung der immer noch anziehenden Preise. Wer in den Städten auf der Suche nach einer neuen Bleibe nicht fündig wird, richtet notgedrungen den Blick ins Umland. Doch in der Provinz ist es nicht einfacher, und die Einflussmöglichkeiten der Kommunen sind eng limitiert.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. F.A.Z.



„Auf der Fuchshöhl“, so lautet eine nicht gerade klangvolle Adresse, aber für Bauwillige, die es in den Rheingau zieht, ist es wie ein Paradies. Endlich hat die größte Weinbaukommune Hessens aus eigener Kraft wieder einmal ein Baugebiet entwickelt. Doch von der Idee, bezahlbaren Wohnraum für vornehmlich ortsansässige Familie zu schaffen, ist nicht viel übrig geblieben.