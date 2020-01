Trotz Dankesschreiben an Stadt : Wo Tempo 30 schon wieder Geschichte ist

Erst seit 18 Monaten stehen sie am Straßenrand und halten Kraftfahrer zu Tempo 30 an. Nun kommen die Schilder auf der Friedberger Kaiserstraße und in weiteren Zonen aber wieder weg. Nicht nur die Stadt bedauert das.

Vor gut anderthalb Jahren sind auf der Friedberger Kaiserstraße Tempo-30-Schilder aufgestellt worden – bis zum Monatsende kommen sie wieder weg. Dort, wie auch auf Straßen in drei weiteren Stadtvierteln, kann dann wieder schneller gefahren werden – von Ausnahmen mit tageszeitlicher Befristung abgesehen. Die Straßenverkehrsbehörde des Wetteraukreises hat das so angeordnet und eine Frist bis Ende Januar gesetzt. Der Friedberger Magistrat bedauert das, wie Stadträtin Marion Götz (SPD) klarstellt. Denn Anwohner hätten auf die Geschwindigkeitsreduzierung positiv reagiert, im Rathaus seien sogar Dankesschreiben eingegangen. Auch in Schulen und Kindergärten sei man froh gewesen, dass die Regelung sich bewährt habe.

Doch der Stadt sind die Hände gebunden. Die Regelung des Straßenverkehrs ist laut Götz keine Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, vielmehr ist die Straßenverkehrsbehörde des Kreises weisungsbefugt. Der Magistrat hofft allerdings noch, dass auf höherer politischer Ebene Regelungen getroffen werden, die Kommunen mehr Freiheiten lassen, um Tempo-30-Zonen auszuweisen. Denn dies würde es Friedberg ermöglichen, das Limit wieder einzuführen.

Die Stadt hatte vor rund anderthalb Jahrzehnten als erste Kommune im Wetteraukreis flächendeckend in Wohngebieten der Kernstadt und der Ortsteile Tempo 30 eingeführt. Danach, so wird aus dem Rathaus berichtet, seien bei der Stadtverwaltung immer wieder Anregungen und Forderungen eingegangen, auch Hauptverkehrsadern in die Regelung einzubeziehen, um auch dort den Verkehr sicherer zu machen und die Luft- und Lärmbelastung zu verringern. Die Gremien beschlossen daraufhin für vier weitere Gebiete Tempo 30 – zunächst als Erprobungsphase, die danach in eine dauerhafte Regelung münden sollte.

Während der Testphase gab es gemeinsame Termine mit Behörden, bei denen auch die Lage an den betreffenden Straßenabschnitten begutachtet wurde. Nach Auswertung aller Argumente – auch die Stellungnahmen des regionalen Verkehrsdienstes der Polizei wurde einbezogen – entschied der Kreis, die meisten Tempo-30-Vorgaben aufzuheben und wieder ein generelles innerörtliches Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde einzuführen.

Davon betroffen ist mit der Kaiserstraße eine der am meisten befahrenen Strecken in der Stadt von der Burg bis zur Ockstädter Straße. Die Kommune hatte gegen die Aufhebung vom Tempo 30 vorgebracht, dass Fußgänger an vielen Stellen die Fahrbahn der Einkaufsmeile überquerten und Anlieferungen für Geschäfte den Verkehr unübersichtlich machten; außerdem verwies sie auf die vergleichsweise hohe Zahl an Unfällen.

Der Kreis kam dennoch zu einer anderen Einschätzung. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens könne in der Straße ohnehin nur langsam gefahren werden. Weil die Gehwege durch Parkplätze von der Fahrbahn getrennt und mehrere Fußgängerampeln geschaltet seien, bestehe für Passanten keine besondere Gefahrenlage. Karambolagen seien meist beim Ein- und Ausparken passiert.

Für die Ockstädter Straße hatte die Stadt drei Schulen, darunter eine Grundschule und die Schule für Sehbehinderte, angeführt, um Tempo 30 zu rechtfertigen. Zudem befinden sich an dieser Straße ein Kindergarten und das Bürgerhospital. Was den Abschnitt vor dem Krankenhaus betrifft, gibt der Kreis der Stadt recht. Hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Ockstädter Straße schätzt er die Gefahren aber anders ein als die Kommune. Schulwege allein rechtfertigten keine Geschwindigkeitsreduzierung, und der Weg zur Kita führe über eine Seitenstraße.

Östlich der Innenstadt hatte die Stadt eine Tempo-30-Zone eingerichtet, die sich vom Burghügel und der Usavorstadt über die Alte Bahnhofstraße und Hanauer Straße bis zur Saarstraße und damit zum Bahnhof erstreckt. Auch in diesem Fall hatte sie für Tempo 30 argumentiert, weil es Schulwege gebe und ein Parkdeck, wodurch es durch ein- und ausfahrende Autos unübersichtlich werde. Die beruhigte Zone sei auch deshalb erforderlich, weil ein mehrfacher Wechsel zwischen Tempo 50 und 30 auf kurzen Abschnitten Autofahrer kaum zu vermitteln sei.

Doch auf dort hält der Kreis die Tempobremse für nicht rechtfertigt. Nur vor der Kindertagesstätte in der Usavorstadt hält man im Landratsamt Tempo 30 für angemessen – allerdings nur während der Öffnungszeiten des Horts. Für das Gebiet östlich der Bahnlinie vom Rosental über die Fauerbacher Straße bis zur Bundesstraße hatte die Stadt die Geschwindigkeitssenkung wiederum vor allem an Schulwegen festgemacht und zudem mit Beschwerden von Anwohnern über zu schnelles Fahren begründet. Für genehmigungsfähig hält der Kreis dort Tempo 30 jedoch nur vor und um den Kinderhort an der Fauerbacher Straße, und zwar zwischen 7 und 17 Uhr. Ansonsten lägen keine Voraussetzungen für Tempo 30 vor, und das auch nicht an den Zufahrten zu den Einkaufsmärkten und zum Friedhof. Wobei der Kreis auf Busunternehmen verweist, die wegen des geringeren Tempos oft zu spät ankämen und Fahrgäste ihre Anschlüsse am Bahnhof verpassten.