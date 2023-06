Aktualisiert am

Wissing will mehr Tempo 30 und Radverkehr ermöglichen

Beim nationalen Radverkehrskongress in Frankfurt zeichnet sich eine Abkehr vom Auto ab. Der Bund kündigt an, den Kommunen die Einführung von Tempo 30 zu erleichtern. Und: Der Anteil der Wege mit dem Auto sinkt unter 50 Prozent.

Radeln ist in: Das Frankfurter Radwegenetz umfasst bereits mehr als 800 Kilometer und wächst stetig weiter. Bild: Stefanie Silber

An großen Absichtserklärungen mangelt es nicht: „Wir wollen Deutschland zum Fahrradland machen“, lässt Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Dienstag zum Beginn des Radverkehrskongresses per Video übermitteln. Als Gastgeber lässt sich der FDP-Politiker wegen der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen entschuldigen und schickt seinen parlamentarischen Staatssekretär Oliver Luksic nach Frankfurt zum Bundeskongress, der erstmals mit dem Auftakt der weltgrößten Fahrradmesse Eurobike zusammen veranstaltet wird.

Wissings Parteifreund bekräftigt vor den mehreren Hundert Teilnehmern des Fachkongresses, dass sich die Bundesregierung und auch die als autofreundlich geltende FDP zum Ziel gesetzt hätten, den Radverkehr bis 2030 zu verdoppeln und die Unfallzahlen mit Rädern um 40 Prozent zu senken.

Neben mehr Sicherheit für Radler setzt das Bundesverkehrsministerium auch auf eine Verbesserung der Infrastruktur mit einer Verzahnung von Rad und ÖPNV, um das Rad auch auf dem Land attraktiver zu machen. Mit 110 Millionen Euro sollen in den nächsten vier Jahren Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen gefördert werden. Dafür haben 170 Kommunen Anträge gestellt, wie Luksic mittelt. Das Potential ist gewaltig. Das Ministerium hat einen Bedarf von bis 1,5 Millionen Abstellplätzen ermittelt. Mit der Einführung des Deutschlandtickets dürften es noch mehr werden.

„Menschengerecht“ statt „autogerecht“

Wissings Staatssekretär spricht von einer „gesamtgesellschaftlichen Aufgabe“, bei der man in den „Mühen“ des Alltags angekommen sei. Man müsse die Menschen „positiv ansprechen“, damit sie das Rad benutzten. Der Begriff Verkehrswende oder ein Wort zur möglichen neuen Rolle des Autos kommen Luksic dabei nicht über die Lippen.

Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) wird da deutlicher. Ziel müsse es sein, den Weg von der „autogerechten Stadt“ zur „menschengerechten Stadt“ einzuschlagen, sagte er vor Tagungsbeginn. Das Rad müsse ein gleichberechtigtes Verkehrsmittel werden – „auf Augenhöhe mit dem Auto“. Er fügte aber gleich hinzu: „Natürlich ist es so, dass das Auto auch weiterhin eine große Rolle behalten wird.“

Immerhin: In Hessen scheint sich eine Miniwende anzubahnen. Erstmals ist laut Al-Wazir im Bundesland im „Mobilitäts-Mix“ die Zahl der Wege, die mit dem Auto unternommen werden, unter 50 Prozent gefallen. Genau genommen waren es im vergangenen Jahr 49 Prozent beim Auto, der Rest der Wege entfällt auf Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV.

836 Kilometer Radwege in Frankfurt

In Frankfurt wurde der Radverkehr in den vergangenen Jahren gezielt gefördert. Im jüngsten „Klimatest“ des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) schaffte es Frankfurt unter den Metropolen des Landes hinter Bremen auf Platz zwei. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) verweist daher auf dem Radkongress stolz auf das 836 Kilometer lange Radnetz der Stadt. Bei der Neuaufteilung des öffentlichen Raums werde es ohne Konflikte mit dem Auto aber nicht abgehen, macht Josef klar. Die Stadt müsse innerhalb von kurzer Zeit „umsteuern“, wenn sie ihre Klimaziele erreichen wolle.

Dabei ist Frankfurt beim Radverkehr keineswegs überall vorbildlich – in der Kritik stehen vor allem die seit Jahren fehlenden Rad-Abstellplätze vor dem Hauptbahnhof, wofür die Stadt die laufenden Bauarbeiten der Bahn in der B-Ebene verantwortlich macht. Al-Wazir kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. „Wir haben da noch eine Menge zu tun“, sagt er zur aktuellen Situation an Deutschlands zweitgrößtem Bahnhof.

Josef wiederum darf sich über eine Mitteilung Luksics auf dem Kongress freuen. An diesem Mittwoch werde das Bundeskabinett aller Wahrscheinlichkeit nach Änderungen der Straßenverkehrsordnung beschließen. Die Kommunen könnten dann vermehrt Tempo 30 anordnen. Viele Städte hätten zwar am liebsten eine flächendeckende Einführung von Tempo 30, was Wissing ablehnt. Dennoch erhält sein Staatssekretär für seine Ankündigung auf dem Kongress den meisten Beifall.