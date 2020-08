Fünf Jahre „Wir schaffen das“ : Diese Geflüchteten haben Merkel beim Wort genommen

Vor fünf Jahren sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren berühmten Satz „Wir schaffen das“. Ahmed Saleh Ahmed und Ghebru Gebreyesus lebten schon damals nach ihrer Flucht in Hessen. Was bedeutet der Satz heute für sie?

„Die kleine Chance auf ein Wiedersehen“. So titelte die F.A.Z,, nachdem sie Ahmed Saleh Ahmed im Juli 2018 zuletzt für ein Interview getroffen hatte. Der aus dem Irak stammende Maintaler und seine Familie haben sie genutzt. Im November desselben Jahres durfte Ahmeds Ehefrau mit ihrem gemeinsamen Sohn nach Deutschland einreisen. Als sie sich am Flughafen erstmals nach vier Jahren wiedersahen, war Ahmed überwältigt. „Meine Emotionen und meine Gedanken waren sehr gemischt“, sagt er. Für seinen Sohn habe er sich riesig gefreut. „Er hatte eine sehr schlechte Zeit, kein richtiges Leben.“

Aber auch viel Stress habe er gespürt. Ahmed Saleh Ahmed begriff, wie groß die Aufgabe sein würde, die vor ihm lag. „Ich habe mich in Deutschland immer allein durchgesetzt, jetzt musste ich das auch für meine Familie tun.“

Ahmed war bereits im Sommer 2014 in Deutschland angekommen, zuvor hatte er im Irak zehn Jahre lang als Kriminalbeamter gearbeitet, bis die Truppen des „Islamischen Staats“ (IS) Jagd auf ihn und alle seine Kollegen machten – weil sie Polizisten waren. Mit seiner Familie floh er im Juni aus Mossul in Richtung türkisch-irakische Grenze, ließ seine Angehörigen dort vorerst zurück und schlug sich mit einer Gruppe von zwanzig Männern, fast alles Kollegen, über die Türkei weiter bis nach Griechenland durch. „Als Deutschland dann die Fußball-WM gewonnen hat, habe ich gedacht: Da gehe ich hin“, erzählt Ahmed über den Sommer 2014. Schon seit langem sei er Fan des FC Bayern München.

Zwei Monate dauerte Ahmeds Flucht, seit Oktober jenes Jahres lebt er in Maintal. Es dauerte rund ein Jahr, bis der heute Fünfunddreißigjährige seinen Traum aufgab, auch in Deutschland irgendwann bei der Polizei zu arbeiten, von dem er 2015 auch der F.A.Z. erzählt hatte. „Sie sagen immer nur ,Polizei, Polizei‘ – wollen Sie nicht vielleicht etwas anderes machen?“, habe eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde ihn eines Tages gefragt. Sie schlug ihm eine Ausbildung für Büromanagement bei der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern vor, die er im Oktober 2015 antrat und im vergangenen Jahr abgeschlossen hat. Heute arbeitet Ahmed für die Steuerberatungsgesellschaft der Kanzlei Ludwig Wollweber Bansch in Hanau als Assistent der Geschäftsführung und Ansprechpartner in IT-Fragen. Nebenbei arbeitet er selbständig als Übersetzer und ist Coach beim Programm „Sport und Flüchtlinge“ des hessischen Innenministeriums.

„Unsere Leistung war viel größer“

Ahmed hat noch mehr geschafft. Seit fünf Jahren engagiert er sich beim Arbeitskreis Asyl im Main-Kinzig-Kreis, der auch ihm bei seinen ersten Schritten geholfen hat. Aus dem Arbeitskreis ist mittlerweile der Verein „Vielfalt in Maintal“ hervorgegangen, zu dessen Vorstand Ahmed gehört. Die ehrenamtlichen Mitglieder bieten Deutschkurse sowie Beratung zum Asylverfahren, zum Umgang mit Ämtern sowie zu Bildung und Arbeit an. In der Corona-Zeit ist auch eine Nachhilfe für Auszubildende und Schüler dazugekommen, bald soll es Deutschkurse speziell für Frauen mit Kindern geben.

Angela Merkels „Wir schaffen das“ hat Ahmed damals gehört. „Der Satz war eine Herausforderung für mich, dazu beizutragen, dass er wahr wird“, sagt Ahmed. Er habe nicht nur den Deutschen gegolten. „Wir konnten uns ja nicht nur hinsetzen und schauen, was die Deutschen machen. Und unsere Leistung war viel größer.“ Ob er es auch persönlich geschafft hat, will Ahmed lieber andere bewerten lassen. „Ich habe alles gegeben, was ich geben kann. Und in Maintal haben wir es geschafft.“