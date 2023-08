Wenn weder die Eltviller Stadtverordneten noch die Kiedricher Gemeindevertreter nach der politischen Sommerpause Beschlüsse zur Nutzung der Windenergie in den vom Land festgestellten Wind-Vorranggebieten treffen, will die Initiative und Bürgergesellschaft Rheingauwind die Vorbereitungen für ein Bürgerbegehren in beiden Kommunen einleiten. Am Ende dieses Prozesses sollen die Wahlberechtigten beider Kommunen mit einem Bürgerentscheid einen ausstehenden Beschluss der Gemeindevertreter ersetzen.

Im Kreisteil Untertaunus, wo auf den Gemarkungen von Heidenrod und Hohenstein schon länger Windparks in Betrieb sind, wird es am Tag der Landtagswahl zu einem Bürgerentscheid in der Gemeinde Niedernhausen kommen. Dort trommelt allerdings die CDU weiter gegen Windräder im Wald.

Wie berichtet, hatte die von der CDU geführte Mehrheit in der Eltviller Stadtverordnetenversammlung im Frühjahr auf Zeit gespielt und einen Beschluss durchgesetzt, wonach zunächst die Pläne und Absichten der anderen sechs Rheingauer Kommunen erkundet werden sollten, ehe Beschlüsse gefasst werden. Noch liegen aber nicht alle Antworten aus den Rathäusern der Weinregion vor.

Bürgergesellschaft will Bau und Betrieb übernehmen

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober dürfte somit kaum zu erwarten sein, dass sich die Gremien abermals mit dem heiklen Thema beschäftigen werden. Die Bür­gerinitiative hat für dieses Spiel auf Zeit kein Verständnis: „Die vielfältigen Gespräche mit den verantwortlichen Kom­munalpolitikern haben keinerlei Argumente gegen die Nutzung von Windkraft zutage gefördert“, heißt es in einer Stellungnahme. Die Einholung von „Stim­mungsbildern“ zur Nutzung der Windenergie in der Region sei „eher kontraproduktiv denn zielführend“. Die Zeit sei für die Aufstellung von Wind­rädern auch im Rheingau „überreif“, denn der Strombedarf wachse bei gleichzeitiger Zuspitzung der Klimakrise.

Die Bürgergesellschaft Rheingauwind will eigenverantwortlich den Bau und den Betrieb von mindestens zwei Rotoren in den bekannten Vorranggebieten übernehmen. Für die Kommunen bedeute das Pachteinnahmen je Windrad bis zu 200.000 Euro und darüber hinaus bis zu 30.000 Euro je Anlage als Sonderver­gütung für die Kommunen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Hinzu kämen noch Gewerbesteuereinnahmen.

Damit verbunden sei überdies ein „Bürgerstromtarif“ als Angebot an alle Bewohner in Eltville und Kiedrich durch Verzicht auf einen Gewinnanteil aus dem Stromverkauf. Mit dem günstigen Strom wolle man „soziale Verantwortung übernehmen“ heißt es. Die Gesellschafter der Bürgergesellschaft würden mit ihren Einlagen nicht nur als Geldgeber fungieren, sondern sich auch aktiv an der umweltverträg­lichen Energieversorgung der Bevölkerung beteiligen. Ein Teil der Einnahmen solle darüber hinaus für die Verwirk­lichung einer regionalen Nachhaltigkeitsstrategie eingesetzt werden.

Fachliches Grundlagenpapier soll Vorteile aufzeigen

Rheingauwind bietet den Kommunen ihre Mitarbeit in zentralen Fragen der Planung wie der Wahrung ökologischer Standards, der Bürgerbeteiligung und der Kooperation mit Betreibern an. Für Rheingauwind-Geschäftsführer Norbert Wolter ist es nicht nachvollziehbar, dass die Rheingauer Kommunen in dieser Zeit des Klimawandels noch ausdrücklich aufgefordert werden müssen, endlich öffentliche Flächen für den Klimaschutz zur Verfügung zu stellen. Diese Flächen müssten schließlich „dem Wohl aller Bürger“ dienen.

Welche Vorteile die Windkraftnutzung im Rheingau bringen kann, will Rheingauwind bis Ende September in einem fachlichen Grundlagenpapier abermals ausführlich vorstellen. Das Interesse der Bevölkerung an der Windkraft im Rheingau wachse, heißt es. Die Bürgergesellschaft will im September weitere 100 Mitglieder aufnehmen, und bis zum Jahres­ende noch einmal so viele.