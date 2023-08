Willem-Alexander van’t Padje, der Protokollchef im Hessischen Landtag, trägt den Vornamen des niederländischen Königs, weil sein Vater aus der Nähe von Amsterdam stammt. Aber die Eltern konnten nicht ahnen, dass ihr Sohn das Staatsoberhaupt eines Tages persönlich kennenlernen würde. Als die Royals im Juni 2013 Hessen besuchten, war van’t Padje in der Staatskanzlei eigentlich nur für Ordensangelegenheiten verantwortlich.

Aber angesichts seiner Herkunft überließ die Protokollabteilung es ihm, den Besuch zusammen mit der niederländischen Botschaft in Berlin vorzubereiten. Als das Königspaar schließlich in Wiesbaden eintraf, stellte der damalige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dem König seinen Mitarbeiter vor: „Wir haben auch einen Willem-Alexander, Majestät.“ Das wusste der berühmte Gast aber schon. Denn dessen Botschaft hatte ihm zur Vereinfachung der Organisation van’t Padjes in niederländischer Sprache geschriebene Mails direkt zugeleitet. Weil sich zwischen Berlin und Hessen im Laufe der Vorbereitungen ein kollegiales Verhältnis gebildet hatte, stand am Ende der Mails aus Wiesbaden anstatt des Namens immer nur „WA“.