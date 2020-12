Wild aus der Region : Frisch geschossen statt aufgetaut

Erinnern Sie sich noch an Karl Berger? Den Inhaber der Firma „Berger-Wild“? Vielleicht nicht, schließlich sind die Schlagzeilen, die der damals Einundfünfzigjährige deutschlandweit machte, schon eine ganze Weile her. 14 Jahre, um genau zu sein: Berger und seine Firma standen im Mittelpunkt des Wildfleisch-Skandals von 2006, der zu großer öffentlicher Aufregung, langwierigen Ermittlungen, der Pleite des Unternehmens und einem Prozess gegen Berger führte. Dem damals größten Wildhändler Europas wurden gewerbsmäßiger Betrug und Verstöße gegen das Lebensmittelrecht vorgeworfen. Das niederbayerische Unternehmen habe tonnenweise verdorbenes Fleisch in Umlauf gebracht, Hirsch- zu Elchgulasch umdeklariert und aus Wildentenbrüsten teure Fasanenfilets gemacht, hieß es in der Anklage.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ein kurzer Aufschrei ging durch das Land, Berger wurde auf Bewährung verurteilt – und ein gutes Jahr später deckten sich die Verbraucher in Supermärkten und Discountern wieder mit tiefgefrorenem „Wildbraten, bratfertig“, eingeschweißtem Hirschgulasch „mit Wildgewürzbeutel“ und Hasenkeule „handgespickt“ ein, als wäre nichts gewesen.