Zwei Tote durch Schüsse in Wiesbaden

Eine weitere Frau verletzt : Zwei Tote durch Schüsse in Wiesbaden

In Wiesbaden wurden in der Nacht zu Montag zwei Menschen auf offener Straße durch Schüsse tödlich verletzt. Eine weitere Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei geht von einem familiären Hintergrund aus.

Bei Schüssen in Wiesbaden sind zwei Menschen tödlich verletzt worden. (Symbolbild) Bild: dpa

In Wiesbaden sind in der Nacht zum Montag ein Mann und eine Frau durch Schüsse tödlich verletzt worden. Eine weitere Frau habe schwere Verletzungen erlitten und werde im Krankenhaus behandelt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich wohl um eine Tat mit familiärem Hintergrund, die Beteiligten stünden in familiärer Verbindung zueinander.

Die Tat hat sich laut Polizei auf offener Straße ereignet. Sowohl der Verlauf als auch die genaueren Hintergründe seien derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei und Spurensicherung seien vor Ort.