Nur noch jeder fünfte Wiesbadener ist mit der Attraktivität der Innenstadt zufrieden, und fast 40 Prozent fahren seltener in die City. Das ist das Ergebnis der Analyse zur Bürgerbefragung „Leben in Wiesbaden 2022“, die das Amt für Statistik und Stadtforschung veröffentlicht hat. Demnach ist die Zufriedenheit von 2018 bis 2022 um zehn Prozentpunkte gesunken. Das hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun, aber nicht nur. Das Einkaufserlebnis müsse gesteigert werden, fordern CDU und SPD gleichermaßen.

14.000 Wiesbadener hatten die Statistiker angeschrieben, und nach Auskunft von Stadtforscher Gregor Arnold haben knapp 4300 Bürger zu verschiedenen Themen in der Stadt geantwortet. In Bezug auf die Wiesbadener Innenstadt sprechen die Ergebnisse eine klare Sprache: 43 Prozent der Bürger sind mit der Attraktivität der City nicht zufrieden, 2018 waren das nur 29 Prozent. Dabei sehen 52 Prozent längerfristige negative Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie, und für 21 Prozent hat die Pandemie geteilte oder keine Auswirkungen. Für fast 70 Prozent ist es wichtig, dass die Innenstadt stärker gefördert wird, um die Attraktivität zu erhöhen.

Parksituation nervt jeden Dritten

Die Auswirkungen sind insbesondere für den Handel gravierend, denn mehr als 40 Prozent der Wiesbadener kommen seltener oder gar nicht mehr in die Innenstadt. 28 Prozent sind noch mehrmals im Monat und 18 Prozent innerhalb einer Woche häufiger in der City. Je weiter die Menschen von der Innenstadt entfernt wohnen, desto seltener wird der Weg dorthin angetreten, und auch Menschen, die schon länger in der Landeshauptstadt wohnen oder dort geboren sind, besuchen die Fußgängerzone und die umliegenden Straßen seltener.

Die Gründe für diesen Trend sind vielfältig: 45 Prozent der Befragten, die zuvor erklärt hatten, dass sie seltener in die City fahren, gaben an, dass sie woanders einkauften, und 36 Prozent sind mit dem Angebot und der Vielfalt des Handels nicht zufrieden. Unter anderem das führt dazu, dass 33 Prozent mehr online einkaufen.

Aber auch die Infrastruktur trägt zur Unzufriedenheit bei. Jeder Dritte hält die Parksituation in der City und die Erreichbarkeit mit dem Auto für schlecht. 29 Prozent der Befragten fühlen sich in ihrer Innenstadt unsicher und nicht wohl. Die ausführlichen Ergebnisse können unter www.wiesbaden.de/umfrage eingesehen werden.

Die Innenstadt, für die während der Pandemie ein Masterplan erarbeitet wurde, ist schon seit geraumer Zeit ein Sorgenkind der Stadtpolitik. Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger (Die Grünen) hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass das neue Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ im historischen Fünfeck in Wiesbaden am Dienstag, 25. April, offiziell beginnt.

Bis zum August 2025 soll damit auf experimentelle Weise getestet werden, wie die Wiesbadener Innenstadt attraktiver und widerstandsfähiger werden kann. In sogenannten „Reallaboren“, bei denen es sich um Erprobungsräume handelt, sollen einzelne Projekte getestet werden, die bei Erfolg fortgeführt werden. „Ich bin gespannt, welche neuartigen Projekte entstehen und temporär erprobt werden“, sagt Hinninger.

Für Hendrik Schmehl, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, steht fest, dass die Aufenthalts- und Erlebnisqualität in der Innenstadt verbessert werden müsse. „Man muss in der Innenstadt etwas bieten, was man im Internet nicht findet“, sagte er und fügte an: „Ich kann in Teilen verstehen, dass die Innenstadt kein Wohlfühlgefühl erzeugt, denn es gibt mittlerweile relativ viel Leerstand, und auch bei der Sauberkeit ist Luft nach oben.“ Die Kritik an der Parksituation wies er indes zurück, denn in den städtischen Parkhäusern gebe es ausreichend Platz.

Das sieht Daniela Georgi, Fraktionschefin der CDU, anders: „Mittlerweile ist es ja aufgrund des Verkehrschaos und des Wegfalls von Parkplätzen fast unmöglich, in die Stadt zu kommen, und wenn, dann ist das Parken sehr teuer.“ Das ist für sie einer der Gründe dafür, dass Wiesbadener, die weiter entfernt wohnen, seltener in die Innenstadt kommen. „Es müssen Angebote für die gesamte Familie geschaffen werden. Das Einkaufen in der Stadt muss ein Erlebnis werden“, forderte Georgi.

Dass Hinninger das Besetzungsverfahren für einen Citymanager gestoppt habe, sei ein fataler Fehler gewesen. Vorrangig ist für die CDU-Fraktionschefin jetzt, dass ein Nutzungskonzept für das Galeria-Gebäude erstellt wird. Im Masterplan Innenstadt seien gute Ansätze vorhanden, jetzt gehe es darum, schnell zu handeln. „Es reicht nicht, einen Pop-up-Store wie in der kleinen Schwalbacher Straße aufzumachen und sich dafür feiern zu lassen“, so Georgi weiter.

