Autofreie Flanierzone: So könnte es eines Tages am Biebricher Rheinufer aussehen. Bild: Stadt Wiesbaden

Die Bürgerbeteiligung für Stadtentwicklungsprojekte ist in der Landeshauptstadt keine Alibiveranstaltung. Viele Wiesbadener nehmen an der Stadtentwicklung vielmehr regen Anteil. Vor allem dann, wenn es um die Ufer von Rhein und Main geht. Rund 550 Ideen, Wünsche und Vorschläge haben Bürger in den vergangenen eineinhalb Jahren bei der Erarbeitung des „Rhein.Main.Ufer-Konzepts“ vorgetragen, und mehr als 70 Prozent davon sind tatsächlich berücksichtigt worden. Das ist beachtlich, auch wenn manche Wünsche ohnehin von den Stadtplanern schon beabsichtigt waren wie mehr Sitzstufen an der Uferkante oder ein Beachvolleyballfeld am Wasser. Andere kühne Vorschläge wie den eines Flussschwimmbades hätten die Planer selbst als zu wagemutig empfunden, doch nun wird ein solches Vorhaben für den Standort Amöneburg für möglich gehalten.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. Folgen Ich folge



Das Konzept unterteilt den 14 Kilometer langen Uferabschnitt zwischen Schierstein und Mainz-Kostheim in 18 Zonen und listet nicht weniger als 126 Vorhaben auf. Sie reichen von kleinen und leicht finanzierbaren Projekten wie der Aufstellung von einheitlichen Bänken und der Pflanzung von rund 100 neuen Bäumen bis zu Großprojekten wie dem Rheinwiesenpark unter und neben der Schiersteiner Brücke, einen neuen Park östlich der Reduit und der Umgestaltung der Schiersteiner und der Biebricher Rheinpromenade zu einer – womöglich sogar autofreien – Flanierzone.

Näher ans Wasser

Die Kosten für das ämterübergreifend erarbeitete Konzept sind bisher nicht ermittelt worden, Oberbürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Gert-Uwe Mende (SPD) hält einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren für realistisch. Für jedes einzelne der 126 Projekte wird es eine eigene Vorlage an die Stadtverordneten nebst Finanzierungsvorschlag geben, der auch über den künftigen Pflegeaufwand informiert. Die Stadt hofft, für möglichst viele Projekte Fördermittel akquirieren zu können. Alles andere hängt von der Finanzlage der Stadt ab. Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger (Die Grünen) hofft, dass Grünflächen-, Umwelt-, Tiefbau- und Stadtplanungsamt einen gemeinsamen Finanztopf bilden werden, aus dem die Vorhaben jeweils bezahlt werden können.

Bei der Uferentwicklung fängt die Stadt allerdings nicht bei null an. Mende verweist darauf, dass die „Hinwendung“ zum Wasser in Wiesbaden schon seit Jahren die Stadtentwicklung beeinflusse. Abgeschlossene Projekte wie beispielsweise die Freizeitfläche „Kransand“ unweit der Theodor-Heuss-Brücke werden in das Konzept integriert. „Gefühlt“ sei die Stadt schon näher an das Wasser gerückt, sagt Mende unter Hinweis auf die begehbare Skulptur am Kasteler Ufer. Das Konzept erfordere zwar einen langen Atem, sei aber eine Verpflichtung für die Verwaltung und zugleich ein „strategischer Rahmen“ der Stadtentwicklung. Es gelte, das Potential der Ufer von Rhein und Main zu heben, sagt Mende.

Allerdings nicht nur für die Freizeitnutzung. Denn das Konzept sieht zwar auch mehr – jedoch vor allem temporäre – Gastronomie am Ufer einschließlich öffentlicher Toiletten vor, aber auch den Schutz von Natur und Umwelt. Hinninger, die auch Umweltdezernentin ist, sprach bei der Vorstellung des Konzepts von Zielkonflikten durch die unterschiedlichen Nutzungsansprüche.

Zu den Projekten für mehr Naturschutz wird unter anderem die Renaturierung von Bismarck- und Petersaue gerechnet. Dadurch könnte die Stadt zudem Ökopunkte generieren, die sie als Ausgleich für Eingriffe an anderer Stelle benötigt. Am Kostheimer Floßhafen gilt dem Schutz der Krickente, die dort einen bedeutenden Rastplatz hat, besondere Beachtung. Laut Hinninger ist es gelungen, Kompromisse für die Uferentwicklung zu finden, die dem Anliegen der Freizeitgestaltung ebenso Rechnung tragen wie der Förderung und dem Schutz der Artenvielfalt.

Eine Arbeitsgruppe der Wiesbadener Verwaltung wird nun prüfen, welche Projekte vorrangig realisiert werden können. Ehe sich die Stadtverordneten mit dem Thema beschäftigen, sind die Ortsbeiräte an der Reihe, die vorgeschlagenen Ideen zu diskutieren.

Für den Stadtplaner Camillo Huber-Braun ist das vorliegende Konzept „ein gutes Beispiel dafür, dass Stadtentwicklung Spaß macht“, wie er sagt. Die Bedeutung der Schönheit und der Erlebbarkeit des öffentlichen Raums sei gerade während der Corona-Zeit noch einmal gestiegen.