Wiesbaden ändert seine Badeordnung: Die Stadt gestattet auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, dass auch Frauen oberkörperfrei in den städtischen Bädern schwimmen dürfen.

Schwimmen ohne Oberteil: Frauen sollen in Badeordnungen das ausdrückliche Recht darauf bekommen. Bild: Mauritius

Jetzt ist es amtlich: Von Freitag an dürfen auch Frauen in den städtischen Badeanstalten von Wiesbaden ohne Oberteil schwimmen. Dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, eine vom Bäderbetrieb Mattiaqua erbetene entsprechende Neufassung der Badeordnung zu genehmigen, ging eine Initiative der Fraktion Volt voraus. Volt ist Teil der sogenannten Kooperative im Stadtparlament, die die Mehrheit bildet.

Die Kleidervorschriften in allen städtischen Frei- und Hallenbädern sowie dem Thermalbad Aukammtal sehen fortan gemäß einer Pressemitteilung der Stadt vor, „sich in üblicher Badekleidung aufzuhalten oder zu schwimmen“. Neu sei, dass das Tragen oder Nicht-Tragen eines Oberteils jeder Besucherin und jedem Besucher freigestellt ist. Nacktschwimmen gänzlich ohne Badebekleidung bleibt also ausdrücklich untersagt.

„Ich freue mich, dass die Stadtverordnetenversammlung der Empfehlung der Betriebskommission von Mattiaqua gefolgt ist. Die aktualisierten Vorgaben stellen die Gleichberechtigung aller Menschen sicher. Jede Person kann ab sofort selbst entscheiden, ob sie städtische Schwimmbäder mit freiem oder bedeckten Oberkörper nutzen möchte“, sagte Bürgermeisterin und Gleichstellungsdezernentin Christiane Hinninger (Die Grünen).

Wiesbaden folgt dem Vorbild anderer deutscher Städte wie Berlin oder Hannover. Jüngst hatte sich auch die Nachbarstadt Mainz, ebenfalls auf Volt-Initiative, entschieden, die Vorschriften zu liberalisieren.