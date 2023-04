Das älteste feststehende Karussell der Welt befindet sich in Hanau Wilhelmsbad. Dem Förderverein für das Karussell in ­Wilhelmsbad ist die Wiederherstellung des ­Baudenkmals zu verdanken.

Es ist ein Abend mit Folgen gewesen. Er weckte Erinnerungen und entdeckte eine alte Liebe neu, die Liebe zu einem einzigartigen Technikdenkmal, das zu dieser Zeit vom Verfall bedroht war. Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass der Hanauer Bankangestellte Stefan Bahn und der Steuerberater Ludger Wösthoff an einem Frühlingsabend in der „Kleinen Parkwirtschaft“ von Wilhelmsbad ihre Kindheitserlebnisse austauschten. Bahn, 1968 in Hanau geboren, erzählte von seiner Lieblingsrodelstrecke. Als Bub traute er sich, mit dem Schlitten den steilen Karussellberg hinabzurasen.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. Folgen Ich folge

Damals war ihm nicht bewusst, dass sich im Berg eine einzigartige und komplizierte technische Anlage befand, die einst die Karussellpferde oben auf dem Hügel in Gang setzte. Die Pferde waren ihm allerdings wohlvertraut. Oft schlüpfte er durch die schützenden Gitterstäbe ins Innere des Karussells, um die stolzen Tiere zu berühren und ihre hölzernen Mähnen zu streicheln. Es sei ein magischer Ort gewesen, erinnert sich Bahn, ein Ort, der im Jahr 1998 seinem Untergang entgegensah. Eine Fliegerbombe hatte das Baudenkmal im Krieg beschädigt, danach setzten ihm Wind und Wetter, zuletzt zwei schwere Stürme im Jahr 2005 so sehr zu, dass die Fundamente einzubrechen drohten.

Bahn und Wösthoff empörte es, dass sich niemand darum kümmern wollte, obwohl es sich bei dem nach Plänen des Architekten Franz Ludwig von Cancrin im Jahr 1780 entstandenen Bauwerk um das älteste fest stehende Karussell der Welt handelte. An dem Abend beschlossen die beiden, einen Förderverein zu gründen – womit sie eine Hilfsaktion für ein Bauwerk in Gang setzten, wie sie Hanau zuvor noch nicht erlebt hatte.

Land übernimmt die Hauptfinanzierung

Zunächst kamen nur wenige Spenden zusammen, doch allmählich etablierte sich der Verein, und spätestens mit der Veranstaltung von Festen in Wilhelmsbad und dem Verkauf von Karussellwein und Souvenirs rund um das Karussell mehrte sich das Geld. Die Stadt erklärte sich angesichts des Erfolgs des Vereins bereit, die eingenommenen Summen zu verdoppeln. Bei so viel Bürgerengagement kam die hessische Schlösserverwaltung – und damit das Land Hessen – nicht umhin, die Sanierung des Kleinods auf den Weg zu bringen und die Hauptfinanzierung zu übernehmen.

Während der Instandsetzung verschwand das Karussell erst einmal in einem riesigen Holzhaus, das die Hanauer wegen seines kirchenähnlichen Aussehens „St. Wilhelm“ nannten. Kutschen und Pferde wurden in einer Werkstatt im Odenwald restauriert. Die komplizierte Technik stellte die Fachleute bei der Sanierung vor schwierige Aufgaben.

Besonders spannend war der Moment, als die tonnenschwere innere Dachkon­struktion angehoben werden musste. Mit Seilen und Stützen wurde das Dachwerk tagelang millimeterweise in die Höhe gehievt. Schon ein kleiner Berechnungsfehler hätte die Konstruktion einstürzen lassen können. Doch die Aktion gelang ebenso wie die Ertüchtigung der Drehmechanik im Berg. Als schließlich auch alle europäischen Normen für den Betrieb eines Fahrgeschäfts erfüllt waren, konnte und durfte sich das Karussell nach jahrelangem Stillstand wieder drehen.