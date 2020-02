Nach dem Brexit : Wie wichtig Großbritannien für Hessens Bauern ist

Was bedeutet der Brexit für die Landwirte in Hessen? Auch der Bauernverband vermag diese Frage noch nicht zu beantworten. Klar ist jedoch die wirtschaftliche Bedeutung des Vereinigten Königreichs für die Bauern hierzulande.

Nach dem Brexit ist vor der Frage: Was kommt jetzt? Dieser Antwort harren auch Zehntausende Unternehmer in Hessen, darunter mehr als 15.000 Landwirte. Was bedeutet der Ende Januar vollzogene Abschied des Vereinigten Königreichs von der Europäischen Union wirtschaftlich auf die Dauer? Bis Jahresende wendet Großbritannien noch die Regeln der EU an, danach soll ein Freihandelsabkommen zwischen beiden Wirtschaftsräumen anschließen. Mithin gilt weiter, was Hessens Bauernpräsident Karsten Schmal im F.A.Z.-Interview sagte: Die Unsicherheit wiege schwer. Denn: „Das Vereinigte Königreich ist für uns deutsche Bauern ein ganz entscheidender Absatzmarkt. Davon profitieren wir auch in Hessen.“ Dies lässt sich in Zahlen fassen.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Der Export aus Hessen übertrifft die Einfuhren aus England, Nordirland, Schottland und Wales gemessen am Warenwert um mehr als 50 Prozent. Dies ergibt sich aus Zahlen des Statistischen Landesamts. Demnach exportierte Hessen in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs für gut 157 Millionen Euro. Im Gesamtjahr 2018 waren es 160,4 Millionen Euro. Im Gegenzug schickten die Briten von Januar bis Ende November vergangenen Jahres entsprechende Güter für 35,3 Millionen Euro. Das war ein Plus von mehr als einem Zehntel gegenüber dem Vorjahr.

Pflanzliches wichtiger als Tierisches

Deutlich unbedeutender sind die Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Die Ausfuhren aus Hessen beliefen sich in den ersten elf Monaten 2019 auf nur 21,6 Millionen Euro. 14,1 Millionen Euro davon entfielen auf Milch und Milchprodukte ohne Käse und Butter. Aus Großbritannien kamen dagegen Milchprodukten, Fleisch und Wurstwaren für 33,2 Millionen Euro,

Dieser Überschuss zugunsten der Briten ändert aber nichts an der Gesamtbilanz: Aus Hessen gehen gemessen am Wert deutlich mehr landwirtschaftliche Güter nach Großbritannien als umgekehrt. Den Beitrag der hessischen Ernährungswirtschaft am Export beziffert das Landesamt auf fast 187 Millionen Euro von Januar bis Ende November. Dem steht ein Import in Höhe von knapp 120 Millionen Euro gegenüber.

Wie sich der Brexit auf hessische Exporte in das Vereinigte Königreich auswirken wird, sei schwer vorherzusagen, heißt es beim Bauernverband. Aber: „Fakt ist, dass der deutschen Landwirtschaft in den EU-Gremien mit dem Vereinigten Königreich ein Mitstreiter für eine unseren Vorstellungen eher entsprechende EU-Agrarpolitik fehlen wird.“