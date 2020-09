Schwierige Wohnungssuche : Wie Sie den Vermieter von sich überzeugen

Christian und Franziska Rechmann haben es geschafft. Das Paar hat den Mietvertrag für seine Traumwohnung in Wiesbaden unterzeichnet. Bevor sie vor wenigen Wochen die Zusage ihrer neuen Vermieter erhielten, hatten sie sich schon zahlreiche Wohnungen in der Region angesehen, einige von sich aus abgelehnt, bei mehreren nicht den Zuschlag erhalten – und sich mehrmals an Prüfungssituationen in Studium oder Job erinnert gefühlt.

Um Massenbesichtigungen, bei denen sich Heerscharen von Bewerbern auf siebzig Quadratmetern verteilen und um die Aufmerksamkeit des Maklers buhlen, sind die Rechmanns wegen der Pandemie-Einschränkungen zwar herumgekommen. Stattdessen wartete das Paar mehrere Male mit anderen sich gegenseitig argwöhnisch beäugenden Bewerbern auf der Straße. Auch deswegen sei er in den Minuten vor der Besichtigung ihrer künftigen Wohnung nervöser gewesen als vor dem Bewerbungsgespräch bei seinem jetzigen Arbeitgeber, berichtet Christian Rechmann: „Wir waren uns sicher, dass uns die Wohnung umhauen wird, und wussten, dass wir alles geben müssen, um die Vermieter von uns zu überzeugen.“