Kleine Metzgereien : Wie sich dieser Metzger gegen Discounter durchsetzt

Holger Buss ist eine Frohnatur. Sein Lachen wirkt ansteckend. In der alteingesessenen Metzgerei in Gambach in der Wetterau, die er in dritter Generation betreibt, herrscht immer gute Stimmung. Es menschelt mächtig. Eine vierte Generation wird es allerdings nicht geben.

1,86 Meter groß, kräftig, breite Schultern und ein Händedruck wie ein Schraubstock – der Mann ist es gewohnt, hart zu arbeiten. Doch weder einer der drei Söhne noch die Tochter wollen in die Fußstapfen treten und die Metzgerei übernehmen. Wie die meisten Jugendlichen sind sie der Ansicht, ihr Geld leichter verdienen zu können.

Fehlender Nachwuchs im Handwerk

Der Siebenundfünfzigjährige hat die Erfahrung gemacht, dass „sich keiner mehr die Finger schmutzig machen will. Blut? Tiere töten? Igitt! Alle sollen studieren.“ Das werde den Kindern schon im Elternhaus eingeimpft. Auszubildende und Fachkräfte seien in seiner Branche daher Mangelware. Das sei im gesamten Handwerk das größte Problem.

Buss, Obermeister der Fleischerinnung des Wetteraukreises, schätzt, dass fast die Hälfte der 42 Mitgliedsbetriebe seines Verbands in den nächsten zehn Jahren schließen müssen, weil sie keinen Nachfolger finden. Um den existenzbedrohenden Problemen zu begegnen, plädiert er für ein konstruktives Miteinander in der Innung.

Mehr zum Thema 1/

Wie viele seiner Kollegen schlachtet Buss selbst: pro Woche etwa fünf Schweine von einem Landwirt aus dem benachbarten Hüttenberg, plus zwei oder drei Tiere für einen Selbstvermarkter. Alle 14 Tage liefert sein Schwager außerdem einen Bullen. Zusammen mit seiner Frau Katja, drei Teilzeitverkäuferinnen und einer Hilfskraft verwertet und verkauft Buss das Fleisch.

Hobbys kosten Geld

Die Arbeit und der Umgang mit Menschen machen ihm Freude, auch wenn der Verdienst zu wünschen übriglässt. Ein Betriebsberater gab ihm vor ein paar Jahren den Rat, die Metzgerei als Hobby zu betrachten: Hobbys kosten Geld, bringen aber keines ein. Das war natürlich etwas übertrieben. Und seitdem hat sich auch einiges getan.

Glücklicherweise verfügt der Gambacher über ein zweites Standbein. Seit 1999 unterrichtet er das Fleischerhandwerk an der Berufsschule, seit 2009 mit einer vollen Stelle. Hinzu kommt ein Engagement als Ausbilder im Butzbacher Gefängnis. „Mein Mann ist im Knast“, sagt seine Frau gerne scherzhaft, wenn jemand ihren Gatten sprechen möchte, der aber dort gerade einen Lehrgang leitet.

Dass die Metzgerei vergleichsweise gut dasteht, liegt vor allem daran, dass sich Buss auf seine Stärken besonnen hat und sich nicht auf den ruinösen Preiskampf mit Supermärkten und Discountern einlässt. Auf Sonderangebote und Werbung verzichtet er, setzt stattdessen auf Mundpropaganda. Anfangs führte diese Strategie zu Umsatzeinbußen. Nach sechs Jahren hat sich aber eine Stammkundschaft gebildet, die dem persönlich bekannten Metzgermeister mehr vertraut als anonymen Handelsketten, und die akzeptiert, dass Qualität ihren Preis hat. „Ich verkaufe nichts, was ich nicht selbst essen würde“, bringt es der Meister auf den Punkt.

Nicht alles ist jederzeit verfügbar. Filetstücke beispielsweise – das ist der Muskelstrang, der sich in der Lende auf beiden Seiten der Wirbelsäule entlangzieht – gibt es nur begrenzt: Sie sind abhängig von der Zahl der geschlachteten Schweine und Rinder. Außer den Maishähnchen, die das Sortiment ergänzen, wird nichts zugekauft. Bei besonderen Wünschen müssen die Kunden auch mal vorbestellen.

Ausufernde Dokumentationspflicht

Bekannt ist die Metzgerei für ihre Fleischwurst, den Fleischsalat, das Mett, den rohen Schinken und die Bratwürste nach einem Rezept des Großvaters. Auch der Partyservice läuft gut. Im vergangenen Jahr flatterte ein Großauftrag ins Haus: 1000 Gäste sollten verköstigt werden mit Grillgut sowie Kaffee und Kuchen, Zeltaufbau und Deko inklusive. Um das alles reibungslos abzuwickeln, waren damals 20 Helfer im Einsatz. Allein deren Anmeldung bei der Sozialversicherung für diese eine Aktion kostete 500 Euro, erinnert sich Buss mit säuerlicher Miene.

Hygiene ist das A und O im Metzgerhandwerk. Die Kontrolleure sieht der Gambacher grundsätzlich als Berater. „Manchmal ist man ja ein bisschen betriebsblind“, gibt er zu. „Aber hin und wieder komme ich mir vor, als müsste ich beweisen, dass ich nichts verbrochen habe.“ Vor allem die ausufernde Dokumentationspflicht stört ihn. Er muss schriftlich festhalten, wann er welche Mausefalle überprüft hat, wann wer welche Wand wie geputzt hat, wann welches Stück Fleisch in die Kühltheke gelegt und wieder herausgenommen wurde und vieles andere mehr. Gemäß der Tierschutzschlachtverordnung müssen auch Stromstärke, Spannung und Herzfrequenz zur Betäubung der Schweine bei jeder Schlachtung aufgezeichnet werden. All das füllt ganze Aktenordner und kostet Zeit. Montags beschäftigt sich Katja Buss daher ausschließlich mit dem „Papierkram“. Dann ist die Metzgerei geschlossen.

Vieles mag in großen Schlacht- und Zerlegebetrieben sinnvoll sein, meint Holger Buss. Aber in inhabergeführten Dorfmetzgereien sei die Situation ganz anders. „Eine einwandfreie Hygiene ist doch in meinem eigenen Interesse. Wenn ich Gammelfleisch verkaufe, dann spricht sich das in Windeseile herum, und ich kann den Laden dichtmachen.“ Eine Differenzierung hielte er für angemessen. Die Kontrolleure vom Veterinäramt und seit kurzem auch vom Regierungspräsidium sollten wenigstens den ihnen zur Verfügung stehenden Spielraum nutzen, um es kleinen Metzgereien nicht noch schwerer zu machen, als sie es ohnehin hätten.