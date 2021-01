Ausweispflicht und Spikes : Wie sich die Taunusgemeinden für das Wochenende wappnen

Einlass nur mit Ausweis: Wer in Falkenstein wohnt, sollte am nächsten Wochenende seine Papiere dabeihaben. Wegen des zu erwartenden Ausflugsverkehrs hat die Stadt Königstein angekündigt, voraussichtlich abermals die Zufahrt zu dem Stadtteil mit seinen engen und steilen Straßen zu sperren. Nur Anwohner dürfen durch, und die erleben damit im Winter abermals ein „Sommermärchen“. Schließlich waren sie 2006 schon einmal von der Außenwelt abgeschnitten, als die brasilianische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft im örtlichen Luxushotel logierte. Wenigstens hatten die Nachbarn damals einen besseren Blick auf die Stars als manche Fernsehteams.

Auch wenn der Bürgermeister der Feldberggemeinde Schmitten, Marcus Kinkel (parteilos), mit dem Ruf nach der Bundeswehr für eine Schlagzeile in der „Bild“-Zeitung sorgte, werden die Falkensteiner nicht von Spezialkräften in Flecktarn, sondern vom Königsteiner Ordnungsamt kontrolliert. Die Stadtpolizei greift auch in Oberursel stärker durch, wie Erster Stadtrat Christof Fink (Die Grünen) als Ordnungsdezernent ankündigte. Denn im Oberurseler Norden liegt an der Hohemark eine Hauptzufahrt zum Großen Feldberg. Da sie schon am vorigen Wochenende gesperrt war, blockierten auch hier parkende Ausflügler die Straßen, darunter die Zufahrt zur Klinik Hohe Mark.