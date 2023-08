Wir sind im Winter unterwegs gewesen in Andalusien, als der Kilometerstand auf der analogen Tachoscheibe unseres Wohnmobils von 299.999 auf 300.000 gesprungen ist. „Endlich eingefahren“, schrieb ich am 1. Dezember 2022 zu dem etwas verwackelten Tacho-Bild in meinem Instagram-Feed und war sicher, dass noch viele Reisen in unserem alten Mercedes-Van folgen würden.

Ein gutes halbes Jahr später in Mainz ist der Parkplatz, auf dem unser Wohnmobil immer stand, leer. Im Keller stapeln sich ein paar Kisten mit Campingausstattung. Und am Kühlschrank hängt ein Abschiedsfoto: Mein Mann und ich sitzen da ein letztes Mal mit unseren beiden mittlerweile erwachsenen Kindern in der Schiebetür unseres rollenden Zuhauses, das jetzt einer neuen Familie aus dem Rhein-Main-Gebiet gehört.