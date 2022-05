Interview mit Fachärztin : Ist Bildschirmlicht schädlich für unsere Augen?

Annette Troost ist Fachärztin für Augenheilkunde. Sie studierte Humanmedizin an der Universität Mainz und wurde im Jahr 1998 promoviert. Sie arbeitete als Assistenzärztin und als leitende Prüfärztin des Studienzentrums an der Universitäts-Augenklinik in Mainz. Ihre Facharztanerkennung erhielt sie im Jahr 2004. Zunächst arbeitete sie in einer Gemeinschaftspraxis in Frankfurt-Höchst, seit 2014 ist sie in der Augenärztlichen Gemeinschaftspraxis Wiesbaden-Biebrich niedergelassen. Troost ist Mitglied im Berufsverband der Augenärzte Deutschlands und in der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Sie ist Expertin für Makuladegeneration (Beeinträchtigung des scharfen Sehens), Grünen Star (Schädigung des Sehnervs) und Kinderaugenheilkunde.

Kim Maurus Volontärin.

Frau Troost, seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine schauen viele Menschen noch mehr als sonst auf ihr Handy – und haben das Gefühl, dass ihre Augen ziemlich trocken sind. Kann das daher kommen?