Tatort-Training für Studenten : Das Schild mit der Null kommt auf die Leiche

Wäre sie nicht blutverschmiert, sähe die Werkstatt richtig gemütlich aus. Ein kleiner Baum steht geschmückt hinter der Tür, an den Wänden hängen gerahmte Bilder und Plakate. Im Regal stapeln sich Schallplatten, über ihnen steht ein altes Radio, das leise rauscht. Allein der Werkstattbesitzer selbst hört nicht zu: In einer Blutlache liegt er in der rechten Ecke des Zimmers. Auch der kleine Tisch neben ihm, auf dem Flaschen mit Schnaps und Bier neben einem überquellenden Aschenbecher stehen und alte Zeitungen sowie ein Tastenhandy liegen, ist blutüberströmt.

Die sechs Gestalten in Einwegkitteln, die gerade den Raum betreten haben, begutachten kurz den regungslosen Körper, dann widmen sie sich der anderen Seite des Zimmers. An der Computertastatur auf dem Schreibtisch finden sie Tropfen von Blut. Aber das ist genauso wenig echt wie der Tote. „Wir verwenden kein menschliches Blut“, erklärt Katrin Elsner. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Uta-Dorothee Immel steht sie an einem Donnerstagmorgen im Keller des rechtsmedizinischen Instituts der Universität Mainz und beobachtet, wie die sechs Medizinstudenten sich an den inszenierten Tatort herantasten.